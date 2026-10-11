Suntem în cea de-a patra zi de pelerinaj la Iași și peste 120 de mii de credincioși au trecut deja pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este, de altfel, un pelerinaj record. De două zile, stau la rând constant peste 15 mii de oameni. Chiar dacă așteptarea e lungă, chiar și de 17 ore, enoriașii au parte de ajutoare. Vorbim, bineînțeles, despre voluntarii care au venit să ajute pelerinii, așa cum o fac în fiecare an.

Rândul se întinde pe 5 kilometri și jumătate, este un record istoric pentru pelerinajul de la Iași. Așteptarea este dificilă pentru credincioși, însă voluntarii sunt mereu printre ei.

"Sunt peste 1.500 de voluntari care caută să fie adevărații îngeri ai Cuvioasei. Le oferă apă, un pachet de hrană, un ceai cald pe timp de seară" spune preotul Lucian Apopei.

Maria are 20 de ani și este voluntar pentru a treia oară.

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"De mică am văzut părinții când veneau la Sfânta Cuvioasă Parascheva, odată ce am ajuns la liceu am descoperit că pot fi și eu voluntar. Sufletul voluntarului se umple de bucurie și recunoștință că poate și el să facă o parte din drumul pelerinului" spune Maria Matei, voluntar.

De un real ajutor sunt și forțele de ordine.

"Dacă nu am fi, cred că ar fi o îmbulzeală. Nu ar mai păstra ordinea, nu ar mai merge liniștiți" spune Cătălin Gheorghe, Gruparea Mobilă de Jandarmi.

Credincioasă: Ne-au adus apă, ceai, mâncare.

Reporter: V-au fost de folos?

Credincioasă: Da. Au mai vorbit cu noi, ne-au încurajat. A fost frumos.

Aproape 120 de mii de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț. În continuare la rând sunt peste 15 mii de oameni.

Printre ultimii credincioși care se vor închina la Cuvioasa Parascheva vor fi chiar ajutoarele Sfintei.