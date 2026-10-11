O înregistrare ar putea s-o coste funcţia pe Kimberly Guilfoyle. Dezvăluiri despre relaţiile cu magnaţii greci

Kimberly Guilfoyle, recent numită ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, s-a lăudat la Davos cu relațiile sale apropiate cu doi magnați greci și a afirmat că aceștia îi finanțau călătoriile extravagante în întreaga lume. Potrivit unor persoane care au asistat la conversație și unei înregistrări audio analizate de The Wall Street Journal, Guilfoyle își etala, în ianuarie, legăturile cu oameni de afaceri greci bogați, în timp ce încerca să obțină un favor urgent. Nu fusese inclusă pe lista invitaților la o cină organizată în onoarea lui Eric Trump și voia să convingă un om de afaceri american, care avea deja invitație, să o ajute să participe, relatează The Wall Street Journal.

"Știi, pot să-ți ofer lumea întreagă. Și meriți asta", i-a spus ea, potrivit înregistrării. "O să te fac să câștigi o grămadă de bani, la dracu'", a afirmat într-un alt moment al conversației cu omul de afaceri.

Guilfoyle și-a exprimat furia pentru că nu se afla pe lista invitaților la cina organizată de Greek House Davos.

"Nu se poate ca, la dracu', ambasadoarea SUA în Grecia să nu participe. Ar trebui să-mi pupe fundul, la dracu'", a spus Guilfoyle despre organizatoarea evenimentului.

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În cele din urmă, Guilfoyle a reușit să obțină un loc în ultimul moment. Președinta Greek House Davos, Irene Vantaraki, a declarat că echipa sa "a trebuit să gestioneze o mică criză care a afectat mai mulți invitați de rang înalt" și că "unii au fost dezamăgiți". Potrivit acesteia, Guilfoyle s-a comportat "cu eleganță și discreție" și a plecat mai devreme de la cină.

Călătorii cu avioane private, alături de magnați greci

Guilfoyle a călătorit la Forumul Economic Mondial din ianuarie 2026 cu un avion privat, alături de Alexandros Exarchou, directorul general al companiei grecești de construcții Aktor Group, după cum a recunoscut chiar ea în înregistrare. The Wall Street Journal a relatat anterior că Guilfoyle a încurajat guverne din țări precum Bulgaria și Albania să facă afaceri cu Exarchou și să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari de la compania acestuia.

În înregistrare, ambasadoarea l-a descris pe omul de afaceri grec drept unul dintre "oamenii mei". Exarchou nu era singurul om de afaceri care îi facilita călătoriile. Guilfoyle plănuia să zboare, tot în acea lună, la Paris, cu avionul privat al magnatului grec din industria transportului maritim Nikolas Tsakos, pentru a participa la o prezentare de modă organizată de soția acestuia, potrivit propriilor afirmații din înregistrare. Cei doi petrecuseră împreună o parte din sărbătorile de iarnă în exclusivista stațiune elvețiană Gstaad, cunoscută pentru luxul său.

"Îl văd pe Nikos în fiecare nenorocită de zi", a spus ea în înregistrare. "Zbor cu el la Paris. Petrec o nenorocită de săptămână cu el. (...) Mă adoră. Dragă, am petrecut Crăciunul cu el. Revelionul. Bine? Gstaad. Peste tot."

Un magnat grec i-ar fi plătit cazarea la un hotel de lux din Paris

Când ambasadoarea s-a cazat la hotelul Four Seasons George V din Paris, un hotel preferat de vedetele de la Hollywood și de liderii din Africa și Orientul Mijlociu, nota de plată a fost achitată de Tsakos, directorul general al Tsakos Energy Navigation, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Ulterior, Guilfoyle a publicat pentru cei două milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram 20 de fotografii de la eveniment, în care apărea îmbrăcată în mai multe rochii de designer. În două dintre fotografii apărea alături de Tsakos.

Faptul că Tsakos i-ar fi finanțat călătoriile nu fusese relatat anterior.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Atena a declarat că activitatea ambasadoarei, atât în funcțiile publice, cât și în afara acestora, "este ghidată de valori profunde și durabile" și că aceasta "a respectat cu strictețe regulile Departamentului de Stat privind etica și declararea cadourilor".

"Acuzațiile nefondate nu sunt decât o încercare de a distrage atenția de la activitatea importantă pe care o desfășoară în Grecia și în regiunea extinsă a Mediteranei de Est", a transmis purtătorul de cuvânt.

Administrația Trump analizează demiterea ambasadoarei

Noile dezvăluiri apar în contextul în care oficialai de rang înalt din administrația Trump analizează ce măsuri ar trebui luate în privința unei ambasadoare care, la un moment dat, urma să intre prin căsătorie în familia președintelui, dar care riscă acum să devină o vulnerabilitate politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026.

Oficialii administrației discută dacă aceasta ar trebui revocată din funcție, iar o decizie a președintelui Donald Trump este așteptată în curând, potrivit unor consilieri. Inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă Guilfoyle a primit cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri privați, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Miercuri, The Wall Street Journal a publicat mesaje text care arătau că Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator al lui Trump să transfere 100.000 de dolari în contul său American Express. În schimb, ambasadoarea s-ar fi oferit să îl ajute să determine administrația Trump să analizeze problemele sale fiscale și juridice personale.

Un avocat al lui Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor, dar a refuzat să ofere detalii concrete.

Rubio a aflat despre mesajele ambasadoarei în timp ce zbura spre Atena

Secretarul de stat Marco Rubio a aflat despre mesajele text din solicitarea de comentarii transmisă de The Wall Street Journal, în timp ce se afla într-un avion spre Atena. Acolo urma să susțină un discurs în fața Acropolei, pe tema "dacă Occidentul își va menține poziția de lider al lumii".

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, consilierii au fost frustrați de situație și s-au temut că dezvăluirile vor eclipsa discursul important al lui Rubio. Guilfoyle l-a însoțit pe secretarul de stat la mai multe evenimente organizate în timpul vizitei sale.

Kimberly Guilfoyle și secretarul de stat Marco Rubio, pe Aeroportul Internațional Eleftherios Venizelos, în apropiere de Atena, joi. Foto: Mark Schiefelbein/Press Pool. Cu toate acestea, joi, când a părăsit Atena, Rubio a refuzat să discute despre mesajele publicate de The Wall Street Journal.

"Nu discutăm astfel de lucruri într-o conferință de presă pe pista unui aeroport dintr-o țară străină doar pentru că ați publicat voi un articol", le-a spus el jurnaliștilor.

"Știe mult prea multe despre familia Trump"

Foști oficiali ai administrației Trump și-au exprimat scepticismul că Guilfoyle va suporta consecințe.

Stephanie Grisham, fostă purtătoare de cuvânt a primei-doamne Melania Trump, a scris într-o postare pe platforma X: "Știe mult prea multe despre familia Trump și cercul lor apropiat și îmi imaginez că aceștia preferă să o țină cât mai departe posibil. O Kimberly Guilfoyle furioasă, întoarsă în Statele Unite, nu ar fi deloc un lucru bun pentru anturajul lui Trump."

În ultimele zile, democrații din Congres și-au intensificat solicitările ca Guilfoyle să fie investigată, revocată din funcție sau să fie luate ambele măsuri. Într-o scrisoare adresată vineri ambasadoarei, Gregory Meeks, congresman democrat din New York și principalul reprezentant al democraților în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a cerut o "investigație imediată" pentru a stabili dacă Guilfoyle a încălcat legislația federală privind mita și corupția în funcții publice. Meeks a solicitat, de asemenea, inspectorului general al Departamentului de Stat să investigheze dacă Guilfoyle a încălcat legislația federală, regulamentele departamentului sau normele de etică.

La rândul său, congresmanul democrat Robert Garcia din California, principalul reprezentant al democraților în Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, i-a transmis joi o scrisoare ambasadoarei.

Acesta a afirmat că faptele relatate "ridică îngrijorări serioase privind corupția în funcții publice și securitatea națională".

Garcia i-a cerut lui Guilfoyle să pună la dispoziție documente financiare și copii ale comunicărilor sale cu anumiți oficiali guvernamentali.