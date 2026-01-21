Trump anunță că a ajuns la un acord de principiu cu NATO privind Groenlanda, renunță la tarife

Donald Trump a anunțat, pe platforma Truth Social, că nu va mai impune tarifele vamale de 10% asupra bunurilor importate din opt țări europene, care urmau să intre în vigoare pe 1 februarie. Decizia vine după o întâlnire "foarte productivă" cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma căreia s-a conturat un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda.

Trump renunță la amenințarea cu tarife impuse țărilor europene, pentru Groenlanda, după discuții NATO la Davos - Hepta

"Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite și pentru toate națiunile NATO", a declarat Trump, conform BBC.

El a adăugat că discuțiile continuă și pe tema "Cupolei de Aur" în contextul Groenlandei și că mai multe detalii vor fi oferite pe măsură ce negocierile avansează. Negocierile vor fi coordonate de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, care vor raporta direct președintelui.

