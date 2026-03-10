Un magazin japonez care vinde fructe de lux în California a stârnit o mare dezbatere. Unii clienți consideră că prețul pentru căpșuni și pepeni este "cea mai mare înșelătorie din Los Angeles". În dezbatere s-au implicat și influencerii.

- "Cea mai mare înșelătorie din Los Angeles". Cu cât vinde un pepene un magazin de fructe de lux din SUA - Profimedia / imagine ilustrativă

Brandul Elly Amai a deschis în Santa Monica, California, un magazin care vinde fructe proaspete la prețuri exorbitante, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. În interior pot fi găsite căpșuni sub cupole de sticlă și afine prezentate în cutii asemănătoare celor pentru bijuterii. Prețurile sunt pe măsură. Căpșunile se vând la 19 dolari bucata, cutia cadou cu 30 de afine costă 45 de dolari, un pepene ajunge la 105 dolari, iar un platou de fructe variază între 60 și 80 de dolari.

În ciuda controversei, magazinul are clienți din rândul americanilor bogați

Reprezentanții magazinului susțin că prețul căpșunilor este foarte mare deoarece sunt cultivate în Japonia, la o "mică fermă organică" din prefectura Tochigi. Ulterior, căpșunile sunt transportate cu mare grijă în SUA într-o călătorie care ține 48 de ore până în magazin. Conceptul este inspirat de cultura japoneză, unde fructele sunt considerate un produs de lux. De aceea, în Japonia sunt vândute la prețuri destul de mari fiind ambalate meticulos. Totuși, în Statele Unite, fructele sunt abundente și accesibile, ceea ce face conceptul Elly Amai să pară exagerat.

În ciuda controversei, magazinul are clienți din rândul americanilor bogați. Punctul comercial este sezonier, iar reprezentanții magazinului se gândesc să-și mute afacerea și în alte regiuni ale SUA. În dezbatere au intrat și influencerii. Unii au lăudat conceptul și calitatea produselor, alții și-au exprimat indignarea și au vorbit despre "cea mai mare înșelătorie din Los Angeles".

"Am mâncat pepeni mai buni de la Trader Joe's", a comentat Comfy with Kerry, o tânără care are 274.000 de urmăritori pe TikTok. "Sunt doar struguri, al naibii de dulci", a mai spus ea plângându-se și de calitatea căpșunilor. Personalul i-a explicat că fructele de pe platoul de degustare de 60 de dolari nu conțineau căpșunile premium care costau 19 dolari bucata. "Asta e cea mai mare înșelătorie din Los Angeles!", a fost concluzia femeii.

