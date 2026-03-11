Video Scandalul Ponta-Ţoiu. Ministrul vrea să afle ce angajat din consulat a discutat separat cu Irina Ponta
Ministrul de Externe recunoaşte: fiica lui Victor Ponta a fost anunţată de consulatul din Dubai că se poate îmbarca în prima cursă de repatriere organizată de stat. Susţine, însă, că diplomaţii nu au respectat lista oficială. Oana Ţoiu a fost audiată, astăzi, în Parlament, într-o şedinţă care s-a transformat într-un tir încrucişat de acuzaţii.
Acuzată de Victor Ponta că a dat ordin să nu fie primită fiica lui în avionul repatriaţilor, Oana Ţoiu a venit cu explicaţii în faţa parlamentarilor din comisia de Politică Externă a Camerei Deputaţilor. "A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale și asta a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor. În ceea ce priveşte cine din consulat a avut aceste conversaţii, aici va exista o evaluare dedicată", a declarat Oana Ţoiu, ministru de Externe.
Audierile a început cu scandal
În vârstă de 17 ani, Irina Ponta s-a întors în ţară a doua zi cu o cursă aeriană comercială. În faţa parlamentarilor, ministrul de externe a admis - a dat personal indicaţii consulului din Dubai în acest caz. "I-am reamintit consulului că grupul era finalizat ca și categorii vulnerabile cu o zi înainte, la capacitatea totală a locurilor alocate României. Este extrem de important pentru statul român să respecte regulile pe care le-a comunicat public. Să nu existe firul scurt în care cineva să aibă acces privilegiat la informație", a declarat Oana Ţoiu, ministru de Externe.
Audierile au început, însă, cu scandal. Preşedintele comisiei, Hajdu Gabor, a fost acuzat că limiteză numărul de întrebări. Deputatul AUR Mihail Neamţu a fost cel mai vocal critic al ministrului USR. "Predicaţi incluziunea, dar în fapt aţi practicat excluziunea. Ştiţi la ce mă refer. La o tânără de 17 ani care a fost lăsată la cererea dumneavoastră într-o ţară străină", a declarat Mihail Neamţu, deputat AUR.
Mama Irinei Ponta vrea să facă plângere penală împotriva Oanei Ţoiu, pe care o acuză că nu a lăsat-o pe adolescentă în avionul repatriaţilor din cauza numelui pe care îl poartă. Până atunci, avocatul Adrian Cuculis a depus la DNA un denunţ pentru abuz în serviciu împotriva ministrului de externe, însă în nume lui. Statul a reuşit să repatrieze până acum o treime dintre dintre românii blocaţi în Orientul Mijlociu care au cerut ajutor să se întoarcă acasă.
