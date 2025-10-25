Donald Trump a demolat o aripă întreagă a Casei Albe ca să facă o sală de bal care îi va purta numele. În clădirea istorică pusă la pământ se afla biroul Primei Doamne, un loc plin de istorie pentru americani. Sala de bal este, însă, ideea la care preşedintele Statelor Unite nu vrea să renunţe. Ba chiar a primit donaţii de 300 de milioane de dolari de la multinaţionale.

După aproape 80 de ani de istorie, aripa de est a Casei Albe s-a transformat în şantier plin de praf şi moloz. Excavatoarele lucrează zi şi noapte pentru a construi sala de bal visată de Donald Trump: aproape 8.000 de metri pătraţi, candelabre de aur şi geamuri antiglonţ. Preşedintele vrea să organizeze acolo recepţii pentru lideri mondiali.

"Costurile sunt de aproape 300 de milioane de dolari. Clădirea va avea multe funcții, printre care organizarea de întâlniri cu lideri străini. Aceasta este o poză din interiorul sălii de bal. Cred că nu va exista nimic asemănător. Este finanțată în totalitate de mine și de câțiva prieteni, donatori", a declarat Trump.

Apple, Amazon şi Microsoft sunt doar câteva dintre companiile uriaşe care au donat fonduri pentru opulenta construcţie. Donald Trump nu a anunţat încă unde va muta birourile Primei Doamne şi ale echipei sale, pe care le-a demolat.

Trump, acuzat că a distrus un simbol al democrației americane

"Acest rol al primei doamne în societatea americană, pe care îl asociez adesea cu activismul, este ceva ce este clar legat de acea clădire. Deci, clădirea nu mai există, nu-i așa? Știm asta acum! Asta înseamnă că Prima Doamnă nu va mai avea o importanță atât de mare în societatea americană?", este reacția unei profesoare de istorie.

Localnicii şi turiştii speră că noua sală de bal va aduce ceva în plus Casei Albe. "Nu știu care este scopul, adică ce fel de funcții vor să aibă acolo, în comparație cu funcționalitatea structurii anterioare. Poate că este în regulă. Știu că Trump provine din domeniul construcțiilor. Tatăl său lucra în construcții".

Hillary Clinton l-a acuzat pe Donald Trump că a distrus un simbol al democraţiei americane. Noua sală de bal de la Casa Albă va fi inaugurată peste patru ani.

