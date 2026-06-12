Donald Trump a afirmat că SUA ”au pus capăt războiului cu Iranul”, după ce joi dimineaţă a anunţat o ”înţelegere extraordinară” care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul şi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreşedintele JD Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că ţara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informaţiile privind un acord sunt ”doar speculaţii”, scrie CNN.

Trump se laudă că SUA au pus capăt războiului cu Iran. Teheran: Informaţiile privind un acord sunt speculaţii - Profimedia Images

Preşedintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite au "pus capăt războiului" cu Iranul, după ce a susţinut mai devreme că părţile au convenit asupra unui "memorandum de înţelegere foarte puternic" pentru a opri luptele.

"Nu ştiu dacă aţi auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul", a declarat preşedintele Donald Trump, într-un telerally de susţinere a viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, care candidează la funcţia de guvernator.

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"Au fost de acord să nu deţină niciodată arme nucleare, lucru asupra căruia am insistat; acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord", a susţinut el.

Declaraţia lui Trump a venit după ce a anulat mai devreme noi atacuri asupra Iranului, sugerând pe Truth Social că s-a ajuns la un acord, fără a detalia termenii acestuia.

Iranul nu a confirmat că s-a ajuns la vreun acord, iar Trump a spus într-o postare pe reţelele sociale că blocada SUA asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când "această tranzacţie va fi finalizată".