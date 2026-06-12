Observator » Ştiri externe » Trump se laudă că SUA au pus capăt războiului cu Iran. Teheran: Informaţiile privind un acord sunt speculaţii

Trump se laudă că SUA au pus capăt războiului cu Iran. Teheran: Informaţiile privind un acord sunt speculaţii

Trump se laudă că SUA au pus capăt războiului cu Iran. Teheran: Informaţiile privind un acord sunt speculaţii - Profimedia Images
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.06.2026, 07:56 | Modificat la 12.06.2026, 07:58

Donald Trump a afirmat că SUA ”au pus capăt războiului cu Iranul”, după ce joi dimineaţă a anunţat o ”înţelegere extraordinară” care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul şi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreşedintele JD Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că ţara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informaţiile privind un acord sunt ”doar speculaţii”, scrie CNN.

Preşedintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite au "pus capăt războiului" cu Iranul, după ce a susţinut mai devreme că părţile au convenit asupra unui "memorandum de înţelegere foarte puternic" pentru a opri luptele.

"Nu ştiu dacă aţi auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul", a declarat preşedintele Donald Trump, într-un telerally de susţinere a viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, care candidează la funcţia de guvernator.

 

Articolul continuă după reclamă

"Au fost de acord să nu deţină niciodată arme nucleare, lucru asupra căruia am insistat; acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord", a susţinut el.

 

Declaraţia lui Trump a venit după ce a anulat mai devreme noi atacuri asupra Iranului, sugerând pe Truth Social că s-a ajuns la un acord, fără a detalia termenii acestuia.

Pe acelaşi subiect

 

Iranul nu a confirmat că s-a ajuns la vreun acord, iar Trump a spus într-o postare pe reţelele sociale că blocada SUA asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când "această tranzacţie va fi finalizată".

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
donald trump sua razboi iran razboi orientul mijlociu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.