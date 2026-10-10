Moscova și Washingtonul și-au dat mâna într-un acord șocant. Donald Trump a anunțat că a ridicat sancțiunile privind petrolul rusesc. Rușii vor livra astfel către piața mondială milioane de tone de motorină. Anunțul l-a înfuriat pe președintele Ucrainei, care a reacționat imediat.

În prima etapă, Moscova va furniza peste 300 de mii de tone de motorină pe piața mondială, iar alte 500 de mii începând de luna viitoare.

"Vreau să-i mulțumesc președintelui Putin! Cantități uriașe de petrol intră în țara noastră! E motorină, exact ceea ce vrem", spune președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Anunțul, care a provocat un șoc în politica și economia internațională, a venit în urma unei convorbiri de 90 de minute între Donald Trump și Vladimir Putin. Kremlinul spune că, la final, niciunul dintre lideri nu a vrut să închidă primul apelul. În tot acest timp, la Miami, trimisul special american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, discutau cu ucrainenii o propunere de pace.

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"Avem nevoie de el (n.r. de acord). Prețurile petrolului scad deja extrem de repede. Așa că suntem foarte fericiți că l-am obținut", mai spune președintele Donald Trump.

Decizia Casei Albe, aplaudată de Moscova

Acordul însă nu va avea un impact major nici pe piața americană, nici pe cea mondială, spun specialiștii. Cele 300 de mii de tone de motorină care vor fi livrate americanilor în prima lună reprezintă doar jumătate din cantitatea pe care americanii o exportă în fiecare zi. Decizia Casei Albe de a cumpăra petrol rusesc a fost aplaudată de Moscova.

"Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale", a spus președintele rus Vladimir Putin, imediat după discuția cu Donald Trump.

Înțelegerea vine după ce Trump a semnat luna trecută o lege care vizează restricționarea veniturilor din petrolul și gazele rusești care alimentează războiul împotriva Ucrainei. Țări precum China și India se numără printre cele sancționate cu taxe vamale de 100%, pentru că achiziționează petrol rusesc. Reacția lui Volodimir Zelenski nu a întârziat să apară.

"Acest lucru nu este deloc corect, nici nu reprezintă modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc. Din punctul meu de vedere, aceasta este o decizie slabă, din păcate, o decizie slabă luată de parteneri puternici", a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Ucrainenii au lansat un atac masiv asupra regiunii Rostov

Imediat după anunțul americanilor, ucrainenii au lansat un atac cu peste 50 de drone asupra regiunii Rostov, unde cea mai mare rafinărie de petrol din sudul Rusiei a fost lovită. O decizie care l-a înfuriat pe Donald Trump, care a amenințat, potrivit presei americane, că va întrerupe schimbul de informații cu Ucraina, dacă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești continuă.