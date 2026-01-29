Tensiunea creşte în Orientul Mijlociu. Donald Trump a trimis o flotă uriaşă în apropierea Iranului şi-i cere regimului să semneze un nou acord nuclear. Teheranul nu este dispus să renunţe şi a anunţat că este pregătit pentru un război direct cu americanii. Rusia face apel la pace între cele două tabere.

Flota americană este formată din portavionul Abraham Lincoln, care găzduieşte 5.000 de marinari, trei distrugătoare şi mai multe aeronave de vânătoare. Donald Trump anunţă că militarii săi aşteaptă doar ordinul de luptă, dacă regimul de la Teheran nu renunţă la dorinţa de a dezvolta arme nucleare.

Miza reală din spatele noii amenințări, spun analiştii, este de fapt schimbarea regimului de la Teheran.

"Este o armată foarte frumoasă în drum spre Iran, chiar acum. Aşa că o să vedem. Sper că vor face o înţelegere, chiar sper. Ar fi trebuit să o facă încă de prima dată", a declarat preşedintele Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Flota americană a intrat în Oceanul Indian şi se apropie de Strâmtoarea Ormuz. Este un punct critic pe harta lumii, prin care trec zilnic peste 20 de milioane de barili de țiței, aproape o cincime din consumul global. În paralel cu mișcările de trupe, oficialii de la Casa Albă și cei din Israel coordonează posibile planuri de atac.

"Trebuie să avem suficientă forță și putere în regiune doar ca măsură de precauție, pentru a ne apăra împotriva posibilității ca regimul iranian să atace trupele noastre prezente în regiune. Președintele își rezervă întotdeauna opțiunea defensivă preventivă", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Eforturile diplomatice continuă sub medierea Arabiei Saudite. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a trasat la Casa Albă o linie roșie: Riadul nu va permite Statelor Unite să folosească spațiul aerian saudit pentru un atac împotriva Teheranului. Acelaşi anunţ a venit şi din partea Emiratelor Arabe Unite.

De cealaltă parte, regimul iranian avertizează că orice agresiune va primi un răspuns devastator asupra bazelor americane din regiune.

"Avem capacități defensive extraordinare. Suntem mult mai pregătiți decât înainte. Este datoria și responsabilitatea noastră să apărăm mândria, suveranitatea și integritatea teritorială a Iranului", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului de Externe iranian.

Rusia a anunţat că este pregătită să-şi evacueze personalul de la centrala nucleară iraniană Bushehr.

"Desigur, urmărim cu atenție evoluțiile actuale ale situației din Iran. Aș dori să discutăm toate aceste aspecte nu numai în cadrul unei reuniuni extinse, ci și într-un format restrâns", a declarat Vladimir Putin.

Noile tensiuni între Iran şi Statele Unite au apărut după ce regimul de la Teheran a reprimat violent protestele de la începutul anului, în timpul cărora 30 de mii de oameni au murit, după estimările ONG-urilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰