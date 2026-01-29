Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este "puţin probabil, în momentul ăsta", să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, arătând că, în momentul în care a făcut o declaraţie despre un eventual Executiv care să aibă minoritate în Parlament, premierul Ilie Bolojan a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi.

Nicuşor Dan: "Este puţin probabil, în momentul ăsta, să se ajungă la un guvern minoritar" - Profimedia

"Ştiţi că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate... dacă cineva te întreabă: e posibil? răspunzi: da, e posibil. Dar e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic. În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (...) Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze", a adăugat şeful statului.

Întrebat dacă anul acesta se poate guverna fără Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: "În momentul de faţă, nu există o altă alternativă. PNL-ul are un preşedinte, preşedintele ocupă poziţia de prim-ministru, ăsta e contextul în care suntem".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰