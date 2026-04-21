Trump, gata să reia bombardarea Iranului. Replica Teheranului: Pregătim noi cărți pe câmpul de luptă

Donald Trump a declarat că nu dorește prelungirea armistițiului cu Iranul, acuzând Teheranul de încălcarea încetării focului, și spune că SUA se află "într-o poziție puternică de negociere" și vor obține "un acord excelent". De partea cealaltă, şi iranienii acuză SUA că nu au respectat armistițiul, şi susţin că pregătesc şi ei "noi cărți pe câmpul de luptă" în cazul în care bombardamentele americanilor vor fi reluate.

Într-un interviu pentru CNBC, Donald Trump a transmis că nu vrea să prelungească armistițiul și că este pregătit să reia bombardamentele asupra Iranului dacă nu se ajunge rapid la un acord. Amintim că armistițiul pe două săptămâni dintre SUA și Iran urmează să expire mâine 22 aprilie.

Trump a declarat marţi că Iranul "nu are de ales decât să trimită" negociatori la o nouă rundă de discuții în Pakistan. "Cred că vom ajunge la un acord excelent. Cred că suntem într-o poziție de negociere foarte puternică", a spus președintele SUA.

Întrebat dacă ar prelungi armistițiul dacă negocierile merg bine, Trump a răspuns: "Nu vreau să fac asta. Nu avem atât de mult timp."

El a sugerat că SUA sunt pregătite să reia atacurile asupra Iranului dacă nu se ajunge curând la un acord. "Mă aștept să bombardăm, pentru că cred că aceasta este o atitudine mai bună cu care să intri în negocieri. Dar suntem pregătiți. Adică armata este gata de acțiune", a spus el.

Totodată, fără a oferi detalii suplimentare, într-o postare pe Truth Social,Trump a acuzat Iranul că a încălcat armistițiul de mai multe ori. La rândul lor, și iranienii îi acuză pe americani că nu au respectat armistițiul. În plus, președintele Parlamentului iranian a declarat pe X că Iranul pregătește "noi cărți pe câmpul de luptă" și nu va accepta negocieri "sub amenințări".

Între timp, SUA extinde blocada asupra porturilor iraniene. Armata americană a interceptat și preluat controlul unui petrolier care are legături cu Iranul, în ape internaționale. Nava Tifani transporta până la 2 milioane de barili de petrol și se afla în Oceanul Indian, aproape de Sri Lanka. Petrolierul era aproape complet încărcat și semnalase Singapore ca destinație.

"Așa cum am precizat, vom continua eforturile globale de a intercepta navele sancționate care furnizează sprijin material Iranului oriunde își desfășoară activitatea", a declarat Comandamentul Central al SUA.

