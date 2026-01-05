Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump spune că nu crede că Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin: "Nu cred că acel atac a avut loc"

Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 06:49
Trump spune că nu crede că Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin: "Nu cred că acel atac a avut loc" - Trump spune că nu crede că Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin: "Nu cred că acel atac a avut loc" - X / Brian McDonald

"Nu cred că acel atac a avut loc", a declarat Trump la bordul aeronavei Air Force One, menţionând că "nimeni nu ştie în acest moment" dacă acuzaţiile ruseşti, pe care Kievul le respinge, sunt adevărate. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat la începutul săptămânii trecute că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba.

Zelenski, despre presupusul atac: "O nouă serie de minciuni"

Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni". El a declarat presei că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina donald trump sua drone vladimir putin
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Ştiri externe » Trump spune că nu crede că Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin: "Nu cred că acel atac a avut loc"