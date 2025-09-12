Trump: Străinii care ironizează moartea lui Charlie Kirk riscă sancțiuni

Administrația Trump a anunțat că va lua măsuri împotriva străinilor care, pe rețelele sociale, justifică sau ironizează moartea lui Charlie Kirk. Măsura ridică semne de întrebare privind libertatea de exprimare, mai ales în contextul în care autoritățile americane au înăsprit deja verificările pentru vizele studenților internaționali și pentru cei care participă la manifestaţii pro-palestiniene.

Autoritățile americane anunță sancțiuni împotriva cetățenilor străini care "glorifică, justifică sau tratează cu ușurință" moartea lui Charlie Kirk, apropiat al fostului președinte Donald Trump, ucis miercuri în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University, conform The Guardian. Adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, a transmis că a dat instrucțiuni consularilor să ia "măsuri adecvate" împotriva celor care postează astfel de mesaje pe rețelele sociale.

SUA îi avertizează pe străini despre postările legate de uciderea lui Charlie Kirk

Măsura vine pe fondul unei campanii agresive a administrației Trump împotriva protestelor din campusurile universitare, mai ales a celor legate de războiul din Gaza. În ultimii ani, autoritățile au introdus verificări mai stricte pentru vizele studenților internaționali, inclusiv obligativitatea de a oferi acces la conturile de social media pentru identificarea "viziunilor anti-americane".

Într-o postare pe X, Landau a scris că "străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți în Statele Unite" și i-a invitat pe utilizatori să semnaleze astfel de cazuri direct în comentarii. Postarea va fi monitorizată de funcționarii consulari.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că această măsură riscă să pedepsească opinii, nu fapte, și ar putea crea un climat de teamă în rândul studenților și vizitatorilor străini. Extinderea verificărilor pe social media la reacțiile privind moartea unei figuri publice ridică semne de întrebare cu privire la respectarea libertății de exprimare.

Context politic tensionat

Moartea lui Charlie Kirk a șocat scena politică americană. Donald Trump a pus atacul pe seama "violenței stângii radicale". Între timp, MSNBC l-a concediat pe analistul politic Matthew Dowd după ce acesta a sugerat că retorica radicală a lui Kirk ar fi putut contribui la circumstanțele atacului. Criticii măsurilor anunțate spun că acestea reprezintă un nou episod în restricționarea vocilor critice în Statele Unite.

