Analistul politic Matthew Dowd şi-a pierdut slujba la canalul de televiziune MSNBC în urma comentariilor despre Charlie Kirk, activistul MAGA care a fost asasinat ziua trecută. "Nu poţi să spui astfel de cuvinte oribile fără să te aștepți ca, în cele din urmă, să aibă loc lucruri oribile", a spus Dowd în timpul unei transmisiuni live, la scurt timp după ce a aflat că activistul a fost împuşcat, scrie The New York Post.

MSNBC l-a concediat pe analistul politic Matthew Dowd, după comentariile controversate despre Charlie Kirk - Profimedia

MSNBC l-a concediat pe analistul politic Matthew Dowd la scurt timp după comentariile acestuia despre Charlie Kirk, activistul conservator împușcat mortal la Universitatea Utah Valley. Reacțiile dure apărute pe rețelele sociale au forțat rețeaua americană de știri să ia măsuri rapide, potrivit The New York Post.

Declarațiile care au inflamat spiritele

În timpul unei transmisiuni în direct privind asasinarea lui Charlie Kirk, Matthew Dowd, fost strateg politic și analist la MSNBC, a făcut mai multe afirmații considerate deplasate și insensibile, chiar în timp ce publicul american încă procesa șocul evenimentului.

"Nu poți continua cu aceste gânduri oribile, să spui aceste cuvinte oribile și apoi să nu te aștepți ca lucruri oribile să se întâmple", a spus Dowd miercuri, la doar câteva momente după anunțul împușcăturii.

Comentariul a fost interpretat de mulți ca o aluzie directă la retorica lui Charlie Kirk, cunoscut pentru pozițiile sale vehemente în favoarea politicilor lui Donald Trump și împotriva NATO, Ucrainei și altor subiecte internaționale.

Reacția MSNBC: "Inadecvat și inacceptabil"

Președinta MSNBC, Rebecca Kutler, a reacționat rapid pe platforma X, încercând să atenueze criza de imagine generată de segmentul difuzat în direct:

"În timpul transmisiunii privind împușcarea lui Charlie Kirk, Matthew Dowd a făcut comentarii nepotrivite, insensibile și inacceptabile. Ne cerem scuze pentru declarațiile lui, așa cum și el a făcut-o ulterior. Nu este loc pentru violență în America - nici politică, nici de altă natură".

Surse citate de Variety au confirmat că MSNBC a decis să-l concedieze pe Dowd în cursul aceleiași zile.

Confuzie și speculații în direct

Un alt moment controversat a fost acela în care Dowd a sugerat, fără nicio dovadă, că ar fi fost posibil ca atacul să vină chiar din partea unui susținător al lui Kirk:

"Nu știm dacă a fost un susținător care a tras un foc de armă în semn de celebrare", a spus el în direct. "Nu știm toate detaliile".

Afirmația a fost catalogată de mulți telespectatori ca fiind iresponsabilă și lipsită de respect, în contextul unei tragedii aflate încă în desfășurare.

Dowd şi-a prezentat public scuzele

Ulterior, Matthew Dowd și-a cerut scuze într-un mesaj postat tot pe X:

"Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familia și prietenii lui Charlie Kirk. Într-o apariție anterioară la MSNBC am fost întrebat despre mediul politic actual. Îmi cer scuze pentru tonul și cuvintele folosite. Vreau să fie clar: nu am intenționat să sugerez că Charlie Kirk ar fi vinovat de acest atac îngrozitor.” Să ne unim și să condamnăm orice formă de violență"

Vigilie în memoria lui Charlie Kirk

În paralel, sute de susținători ai activistului conservator s-au adunat miercuri seara la Capitolul statului Utah pentru o veghe în memoria lui Charlie Kirk.

Mulți dintre cei prezenți au purtat șepci roșii MAGA și steaguri americane, aducând omagiu celui care, la doar 31 de ani, devenise una dintre cele mai influente voci ale mișcării conservatoare din Statele Unite.

