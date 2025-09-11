Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber

Activistul Charlie Kirk, o figură importantă a dreptei americane și un aliat apropiat al lui Donald Trump, a murit miercuri la scurt timp după ce a fost împușcat în gât, într-un campus universitar din Utah, un atac considerat un asasinat politic. Autoritățile au declarat că atacul a fost "țintit", iar suspectul, care ar fi tras un singur foc de armă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere, este încă căutat de poliție și FBI. Două persoane considerate suspecte şi reţinute au fost eliberate.

Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, în timpul unei dezbateri cu studenții, ținute în aer liber, în curtea universități Utah Valley. Culmea ironiei, Kirk discuta chiar despre problema atacurilor armate în SUA când a fost împușcat în gât. A fost transportat de urgență la spital cu o mașină privată, iar la scurt timp a fost declarat decedat.

Guvernatorul din Utah, Spencer Cox, a calificat crima drept un "asasinat politic" iar Donald Trump a reacționat printr-un mesaj video din Biroul Oval, numind moartea lui Kirk "o zi întunecată pentru America". Totodată a acuzat stânga radicală că alimentează violența politică. Kirk promova un discurs anti-woke, anti-progresist, pro-familie tradițională și anti-avort, apăra ferm dreptul la deținerea de arme. Era pro-Israel, sceptic față de Ucraina, critic față de NATO.

Cum a fost împuşcat Charlie Kirk

Autoritățile din Utah cred că atacatorul a tras de pe acoperișul unei clădiri din apropierea campusului, de la o distanță de 150-200 de metri. Experți citați de CNN afirmă că modul de operare sugerează un atacator experimentat, care a planificat atent execuția și fuga.

Martorii au surprins momentul atacului, când un singur glonț îl lovește în gât, sugerând că a fost atină o arteră vitală. Kirk se prăbuşeşte de pe scaun, plin de sânge. O altă înregistrare video surprinsă la câteva momente după ce Kirk a fost împușcat arată o persoană care fuge aplecată de spate, pe acoperișul unei clădiri situate chiar vizavi de locul unde stătea Kirk.

FBI a îndemnat cetăţenii să facă publice fotografii și înregistrări video surprinse la dezbatere pentru a obţine noi indicii. Două persoane considerate suspecte şi reţinute au fost ulterior eliberate.

Charlie Kirk a jucat un rol central în mobilizarea bărbaților tineri pentru Donald Trump

Vicepreședintele JD Vance l-a descris pe Kirk drept "un prieten adevărat" și o figură emblematică a dreptei americane. Era popular în rândul tinerilor, cărora le "explica" politica pe TikTok. La doar 18 ani, în 2012, a cofondat Turning Point USA, o organizație de tineret conservatoare, foarte influentă în mobilizarea votanților tineri pentru Partidul Republican și pentru Donald Trump. A jucat un rol central în mobilizarea bărbaților tineri pentru Donald Trump în campania de anul trecut.

Evenimentul din Utah era primul dintr-un turneu denumit "American Comeback Tour", derulat în campusurile universitare din SUA, unde aduna mii de studenți. Kirk încuraja dezbaterile directe cu cei care nu îi împărtășeau opiniile. Erau planificate 14 dezbateri în universitățile americane.

Moartea lui Kirk are loc pe fondul unei serii de violențe politice recente în SUA, inclusiv atentatul eșuat împotriva lui Donald Trump în timpul unui miting politic din iulie 2024 și uciderea unei deputate democrate din Minnesota, în iunie 2025. Charlie Kirk era originar din Illinois, căsătorit cu Erika Frantzve din 2021, cu care avea doi copii mici.

