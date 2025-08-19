Donald Trump a afirmat că, spre deosebire de el, unii lideri europeni nu percep cu aceeași urgență nevoia de a încheia războiul dintre Rusia și Ucraina și a subliniat că intenționează să urgenteze negocierile pentru pace, relatează CNN, citat de Mediafax.

Trump: Unii lideri europeni nu se grăbesc cu încheierea războiului din Ucraina. Vor muri încă 40.000 de oameni - Getty Images

Întrebat recent de Fox News despre planurile sale de a organiza o întâlnire directă între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, Trump a explicat că unul dintre liderii europeni prezenți la Casa Albă i-ar fi sugerat să amâne întâlnirea "într-o lună sau două". Liderul american nu a precizat despre cine era vorba.

"Unul dintre domni, care este un tip grozav "sper că nu l-am jignit" a spus: "Ei bine, să ne întâlnim într-o lună sau două și să vedem", a precizat Trump.

Președintele SUA a subliniat că întârzierea ar fi inacceptabilă, avertizând că "vor mai muri încă 40.000 de oameni într-o lună sau două. Trebuie să o facem în această seară".

Articolul continuă după reclamă

Trump a transmis că a acționat imediat: "Chiar am făcut-o. L-am sunat pe președintele Putin și încerc să aranjez o întâlnire cu președintele Zelenski".

Liderul american a mai explicat că scopul său este să accelereze procesul de pace și să reducă pierderile de vieți omenești, chiar dacă unii parteneri europeni recomandă o abordare mai lentă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰