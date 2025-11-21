Trump vrea ca Zelenski să semneze acordul de pace până pe 27 noiembrie, iar Putin în decembrie

Casa Albă ar fi stabilit un termen limită clar pentru finalizarea negocierilor, solicitând președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să accepte acordul de pace până la Ziua Recunoștinței, celebrată în SUA pe 27 noiembrie, potrivit surselor citate de Financial Times.

Anterior, FT a informat că Statele Unite cer Ucrainei să accepte un plan de pace elaborat de emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, în colaborare cu negociatori ruși. Documentul cu 28 de puncte, deja aprobat de președintele Donald Trump, presupune concesii semnificative din partea Ucrainei. Potrivit unor persoane informate cu privire la detaliile acordului, Trump cere Ucrainei să renunțe la teritoriile controlate din Donbas, să reducă la jumătate efectivele forțelor armate și să renunțe la categorii vitale de armament.

Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că administrația Trump a impus termene "agresive", pentru a putea prezenta acordul Moscovei până la sfârșitul lunii noiembrie și pentru a încheia procesul la începutul lunii decembrie.

În același timp, autoritățile de la Kiev afirmă că unele dintre prevederile documentului sunt inacceptabile și că se lucrează la propuneri alternative. Un oficial de rang înalt din Ucraina a comparat presiunile actuale cu o campanie anterioară a SUA, legată de controversatul "acord minier" semnat în acest an, prin care Washingtonul a obținut drepturi de exploatare a unor resurse minerale strategice pentru Ucraina. Atunci, Kievul a acceptat condițiile, sperând să obțină sprijin american în războiul cu Rusia.

Reacția UE

Uniunea Europeană a reacționat cu scepticism. Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că Bruxellesul "nu a auzit de nicio concesie din partea Rusiei", ceea ce pune sub semnul întrebării echilibrul inițiativei.

"Președintele (Trump – n.r.) susține acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, și considerăm că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părți", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt.

Joi, Administrația Prezidențială a Ucrainei a informat public că Volodimir Zelenski a primit proiectul de plan din partea SUA și este pregătit să-l discute.

