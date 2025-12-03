Turcia și NATO au discutat despre securitatea în Marea Neagră după atacuri asupra unor petroliere rusești

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri la Bruxelles despre securitatea în Marea Neagră, în contextul atacurilor asupra unor petroliere cu legături rusești, unele revendicate de Ucraina. Ankara a condamnat aceste incidente în zona sa economică exclusivă, subliniind necesitatea respectării siguranței navigației și a normelor internaționale, în timp ce tensiunile între Moscova și Kiev continuă să afecteze transporturile maritime și fluxurile comerciale din regiune.

Turcia, stat membru al NATO care a menţinut relaţii cordiale cu Rusia şi Ucraina de la războiul declanşat de Moscova în februarie 2022, a condamnat atacurile asupra navelor având legături cu Moscova, care s-au produs în zona economică exclusivă a Turciei, în largul coastei sale din Marea Neagră, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Atacurile au dus la creşterea primelor de asigurare a transportului maritim la Marea Neagră şi au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească operaţiunile legate de Rusia din motive de securitate.

Ucraina revendică un atac, dar neagă altul

Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova îi bombardează reţeaua electrică, şi-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două petroliere goale care se îndreptau spre un port rusesc săptămâna trecută.

Însă Kievul a negat orice legătură cu un alt incident de marţi, în care echipajul unui petrolier sub pavilion rusesc, încărcat cu ulei de floarea-soarelui, a declarat că a fost atacat de drone în largul coastei turceşti.

Dincolo de regiunea Mării Negre, un petrolier al companiei Besiktas Shipping, care desfăşura afaceri cu Rusia, a fost avariat în apropierea Senegalului în urma unor impacturi externe. Nimeni nu a revendicat responsabilitatea atacului.

Discuţii la nivel NATO privind securitatea Mării Negre

Pe marginea reuniunii miniştrilor de externe ai NATO de miercuri, de la Bruxelles, Fidan şi Rutte au discutat despre probleme legate de securitatea Mării Negre şi negocierile pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani, a declarat sursa din Ministerul de Externe turc, fără a oferi alte detalii.

Sursa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe turc a declarat că Fidan s-a întâlnit şi cu omologii săi român şi bulgar la Bruxelles pentru a discuta despre siguranţa navigaţiei în Marea Neagră. Cei trei au subliniat importanţa fluxurilor comerciale libere, a securizării infrastructurii critice şi a asigurării rutelor maritime sigure. "A fost subliniată necesitatea respectării siguranţei navigaţiei în Marea Neagră şi a respectării normelor juridice internaţionale...", a declarat sursa citată, după întâlnirea dintre statele riverane Mării Negre.

Turcia avertizează toate părţile implicate

Turcia a calificat drept inacceptabile atacurile asupra navelor şi a avertizat "toate părţile" să le oprească. Un oficial turc a declarat că acest lucru include în mod special autorităţile ucrainene.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns ameninţând că va tăia accesul Ucrainei la mare şi a declarat că Moscova va intensifica atacurile asupra instalaţiilor şi navelor ucrainene şi va acţiona împotriva petrolierelor ţărilor care ajută Ucraina.

Vizarea navelor comerciale din zona economică exclusivă a Turciei marchează "o escaladare periculoasă a războiului din Ucraina", a declarat Ayhan Zeytinoglu, preşedintele Fundaţiei pentru Dezvoltare Economică a Turciei, la un forum organizat miercuri la Istanbul, cogăzduit de ambasada şi consulatul Poloniei.

Separat, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat omologului său francez Emmanuel Macron într-o convorbire că Turcia încearcă să reia discuţiile de încetare a focului dintre Ucraina şi Rusia la Istanbul, potrivit unui comunicat de presă difuzat de biroul său

