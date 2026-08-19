Accident cumplit în Capitală: Un copil de opt ani, mama și bunica lui au fost loviți în plin de un TIR, pe trecerea de pietoni. Din păcate, mama copilului, o femeie de 29 de ani, nu a mai putut fi salvată de medici.

Bunica și copilul în vârstă de 8 ani au ajuns la spital de urgență. În stare stabilă, conștienți.

Asta aflăm de la sursele medicale. Pe de altă parte, însă, pentru femeia în vârstă de 29 de ani, mama copilului, medicii veniți la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru a o salva. Timp de ore bune, polițiștii și procurorii au făcut cercetări, s-au făcut inclusiv măsurătorile la fața locului și s-a stabilit faptul că cei trei traversau într-adevăr pe trecerea destinată pietonilor, însă este neclar dacă traversau regulamentar.

Poliţiştii trebuie să afle dacă aceștia traversau sau nu pe culoarea verde sau pe culoarea roșie a semaforului, mai ales având în vedere că șoferul TIR-ului le-ar fi declarat polițiștilor că el ar fi pătruns în intersecție pe culoarea sa verde.

Articolul continuă după reclamă

Este o anchetă în desfășurare și polițiștii trebuie să stabilească aceste lucruri, vor ridica inclusiv imagini de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a reface întreg traseul. De asemenea, șoferul de TIR a fost testat pentru alcool și pentru droguri, de fiecare dată rezultatul a fost unul negativ.