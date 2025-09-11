Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a murit după ce a fost împuşcat la un eveniment, într-un campus universitar din Utah. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost transportat la spital în stare critică, iar președintele american a confirmat decesul său la scurt timp după incident. Guvernatorul din Utah a declarat că este vorba despre un asasinat politic şi că un suspect se află deja în custodia poliţiei. Liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până duminică seară.

Participant: Aveţi idee câţi trăgători în masă au fost în America în ultimii 10 ani?

Charlie Kirk: Ţinem sau nu cont de violenţa bandelor?

Peste 3000 de oameni au văzut momentul în care Charlie Kirk a fost împuşcat.

Articolul continuă după reclamă

"Vreau să fiu foarte clar: acesta este un asasinat politic" a spus un reprezentant al Departamentului de Siguranţă Publică din Utah.

Kirk, împuşcat chiar când vorbea despre atacurile armate

Ora locală 12, Universitatea Utah Valley. Charlie Kirk își începuse prezentarea de aproximativ 20 de minute. În timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri cu publicul, vorbea despre atacurile armate din America. Brusc, Kirk devine victimă. Totul, ca o coincidenţă stranie.

Activistul este străpuns de un singur glonţ în zona gâtului. Îşi duce pentru o clipă mâna la gât și cade de pe scaun.

Mai mulţi participanţi îl ridică şi îl poartă imediat pe braţe spre ambulanţă, într-o cursă contracronometru. Cei care au privit scena desprinsă parcă dintr-un film horror încep să alerge disperaţi, de teamă că ar putea deveni ţinte.

"Toată lumea a început să fugă. A fost înfricoşător. Am fost călcat în picioare de mulţime şi împins" a relatat un student.

Suspectul încă este căutat de autorităţi

Imagini postate pe reţelele sociale, filmate cu câteva momente înainte ca Charlie să fie împușcat, arată o persoană pe un acoperiş al unei clădiri, care se afla la 200 de metri de campus.

"A fost tras un singur foc de armă şi a existat o singură victimă" a declarat comisarul statului Utah, Beau Mason.

"Avem un suspect în custodie. Ancheta este în curs. [...] Şi vreau să reamintesc oamenilor că în statul Utah încă există pedeapsa cu moartea" a fost declaraţia guvernatorului statului Utah, Spencer Cox.

Tragedia pare să scoată în faţă un nou eşec al Serviciilor Secrete americane. Evenimentul uriaş, la care participau mii de oameni, era supravegheat de numai 6 poliţişti.

"Legendarul Charlie Kirk a murit. Era iubit şi admirat de toţi. Charlie, te iubim!" a scris preşedintele Donald Trump pe platforma Truth Social.

"Este un moment întunecat pentru America. […] Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonţ, dar a eşuat, pentru că împreună ne vom asigura că vocea, mesajul şi moştenirea lui vor dăinui pentru nenumărate generaţii viitoare" a mai spus liderul american.

Charlie Kirk: activist MAGA şi susţinător al lui Donald Trump

Charlie Kirk, cunoscut drept un susţinător loial al lui Donald Trump, era una dintre cele mai faimoase figuri ale mişcării MAGA şi cel care l-a ajutat pe JD Vance sa fie propus vicepreşedinte.

"Văd anxietatea tinerilor, precum şi provocările cu care se confruntă părinţii. Sunt aici pentru a vă spune, pentru a vă avertiza că aceste alegeri (n.r din 2020) reprezintă o decizie între păstrarea Americii aşa cum o cunoaştem şi eliminarea a tot ceea ce iubim" a fost una dintre declaraţiile făcute în trecut de Charlie Kirk.

Cunoscut ca fondator al Turning Point, Kirk are mai bine de 5 milioane de următori pe platforma X şi peste 7 milioane de urmăritori pe TikTok. De asemenea, era gazda unui podcast cu milioane de urmăritori.

Fundaţia sa urmăreşte să promoveze ideile conservatoare în rândul studenţilor. Acesta era şi motivul pentru care era prezent în Utah.

"Credea în puterea libertăţii de exprimare pentru a modela idei şi a convinge oamenii" a mai spus Spencer Cox, guvernatorul statului Utah.

Tragedia completează lista atacurilor armate din Statele Unite. Au fost numai 46 în acest an. Practic, câte 5 în fiecare lună. Douăzeci şi patru de incidente au avut loc în campusuri universitare şi alte 22 pe terenurile liceelor. Incidentele au lăsat 18 morţi şi cel puţin 76 de răniţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰