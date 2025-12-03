Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, prin care Rusia aprovizionează cu petrol Slovacia şi Ungaria

Ucraina a vizat din nou conducta petrolieră Drujba, una dintre cele mai importante rute de export ale Rusiei către Europa Centrală, într-un nou atac de sabotaj confirmat de surse din serviciul ucrainean de informaţii militare (GUR). Deşi fluxul de petrol nu a fost afectat, seria de atacuri amplifică tensiunile dintre Kiev şi capitalele europene dependente de Drujba, pe fondul solicitărilor repetate către Bruxelles de a interveni.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 16:12

Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Atacurile anterioare de acest fel au fost de fiecare dată efectuate cu drone, dar despre cel de acum unele mass-media ucrainene afirmă că a fost efectuat cu explozibili detonaţi de la distanţă.

Acest act de sabotaj a avut loc luni. Canale ruseşti Telegram au relatat anterior despre o explozie de-a lungul conductei Drujba în apropierea oraşului Taganrog, în regiunea Rostov din sudul Rusiei.

Conform unei surse din GUR citată de agenţia de presă ucraineană Ukrinform, sabotajul a fost executat pe secţiunea conductei din apropierea oraşului rus Kazinski Visilki.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, compania petrolieră ungară MOL şi operatorul slovac al reţelei de conducte petroliere afirmă că fluxul de aprovizionare cu petrol nu a fost deocamdată perturbat după acest ultim atac ucrainean.

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii conductei Drujba situate în interiorul Rusiei au stârnit anterior indignare la Budapesta şi Bratislava, care au solicitat Comisiei Europene să intervină pe lângă Kiev în virtutea obligaţiei de a proteja interesele statelor membre UE, dar Bruxelles-ul nu a făcut nimic pentru a ajuta cele două ţări conduse de premieri cu orientări conservatoare şi suveraniste, ungurul Viktor Orban şi slovacul Robert Fico. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

conducta petroliera drujba ucraina ungaria rusia solvacia
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri externe » Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, prin care Rusia aprovizionează cu petrol Slovacia şi Ungaria