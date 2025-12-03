Ucraina a vizat din nou conducta petrolieră Drujba, una dintre cele mai importante rute de export ale Rusiei către Europa Centrală, într-un nou atac de sabotaj confirmat de surse din serviciul ucrainean de informaţii militare (GUR). Deşi fluxul de petrol nu a fost afectat, seria de atacuri amplifică tensiunile dintre Kiev şi capitalele europene dependente de Drujba, pe fondul solicitărilor repetate către Bruxelles de a interveni.

Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Atacurile anterioare de acest fel au fost de fiecare dată efectuate cu drone, dar despre cel de acum unele mass-media ucrainene afirmă că a fost efectuat cu explozibili detonaţi de la distanţă.

Acest act de sabotaj a avut loc luni. Canale ruseşti Telegram au relatat anterior despre o explozie de-a lungul conductei Drujba în apropierea oraşului Taganrog, în regiunea Rostov din sudul Rusiei.

Conform unei surse din GUR citată de agenţia de presă ucraineană Ukrinform, sabotajul a fost executat pe secţiunea conductei din apropierea oraşului rus Kazinski Visilki.

Totuşi, compania petrolieră ungară MOL şi operatorul slovac al reţelei de conducte petroliere afirmă că fluxul de aprovizionare cu petrol nu a fost deocamdată perturbat după acest ultim atac ucrainean.

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii conductei Drujba situate în interiorul Rusiei au stârnit anterior indignare la Budapesta şi Bratislava, care au solicitat Comisiei Europene să intervină pe lângă Kiev în virtutea obligaţiei de a proteja interesele statelor membre UE, dar Bruxelles-ul nu a făcut nimic pentru a ajuta cele două ţări conduse de premieri cu orientări conservatoare şi suveraniste, ungurul Viktor Orban şi slovacul Robert Fico.

