Ungurii, furioşi: Zelenski nu mai atacă conducta Rusia-Budapesta doar dacă Orban susţine aderarea la UE

Tensiunile diplomatice dintre Ucraina și Ungaria au luat amploare după atacurile Kievului asupra conductei petroliere Drujba din Rusia, care au afectat fluxul de petrol către Budapesta. Ungurii sunt furioși după ce președintele Volodimir Zelenski a insinuat ieri că loviturile sunt direct legate de poziția Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE și a sugerat că acestea se vor opri dacă Viktor Orban nu va mai bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Președintele Volodimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă în cadrul unei conferințe de presă de pe 24 august că viitorul conductei Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, ar depinde de poziția Budapestei faţă de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. "Am sprijinit întotdeauna prietenia dintre Ucraina și Ungaria. Existența Drujbei (care înseamnă prietenie în limba rusă) depinde de poziția Ungariei", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Schimb furios de replici între Ungaria şi Ucraina

Afirmațiile pe care le-a făcut Zelenski au stârnit un răspuns dur din partea ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto, care l-a acuzat pe liderul ucrainean că amenință Ungaria și pune în pericol securitatea energetică a țării. "Îi cerem lui Volodimir Zelenski să înceteze să mai amenințe Ungaria și să înceteze să riște securitatea noastră energetică", a transmis Szijjarto într-o postare pe Facebook.

La scurt timp, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a reacționat și i-a îndemnat pe cei de la Budapesta să își reducă dependența de energia rusească. "Nu trebuie să-i spuneți președintelui Ucrainei ce să facă sau ce să spună. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei", a scris Sibiga pe X. "Securitatea energetică a Ungariei este în propriile voastre mâini. Diversificați și deveniți independenți de Rusia, așa cum a făcut restul Europei".

Viktor Orban i s-a plâns lui Donald Trump

Pe 21 august, președintele Zelenski a declarat că i-a cerut lui Donald Trump să-l influențeze pe premierul ungar, Viktor Orban, să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Pe 22 august, conducta petrolieră Drujba, aflată la granița dintre Rusia și Belarus, a fost atacată pentru a treia oară în nouă zile, s-a plâns Budapesta. În aceeași zi, ungurii au publicat o scrisoare a lui Orban către Donald Trump, în care acesta critica atacurile ucrainene asupra conductei Drujba.

"Conducta furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, două țări care nu au altă modalitate de a importa petrol. Ungaria sprijină Ucraina cu benzină și electricitate, iar în schimb infrastructura care ne aprovizionează este bombardată. Acesta este un gest foarte neprietenos! Îi urez președintelui Trump succes în căutarea păcii", i-a scris Orban. Ziarul Magyar Nemzet a publicat și o reacție atribuită lui Trump: "Viktor, nu-mi place ce aud, sunt foarte furios din cauza asta. Spune-i Slovaciei că ești un mare prieten de-al meu", ar fi răspuns Trump.

Separat, miniștrii de externe ai Slovaciei și Ungariei au trimis o scrisoare de plângere Comisiei Europene cu privire la atacuri, solicitând Bruxelles-ului să asigure imediat respectarea obligațiilor privind securitatea aprovizionării cu energie a statelor membre ale Uniunii Europene.

Contextul atacului aspra conductei Drujba

Dronele ucrainene împrenă cu alte unităţi ale armatei au lovit, pe 18 august, stația de pompare Nikolskoe din regiunea rusă Tambov. Atacul a dus temporar la suspendarea fluxului de petrol prin conducta Drujba și a afectat livrările de petrol către Ungaria și Slovacia. Drujba, una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume, este principala sursă de petrol pentru cele două state, care rămân singurele țări din UE ce mai cumpără petrol rusesc prin acest sistem. Doar în iulie, Ungaria a importat petrol rusesc în valoare de 232 de milioane de dolari, iar Slovacia de 196 de milioane.

Divergențe vechi, tensiuni noi

Ungaria a blocat constant ajutorul financiar al UE pentru Ucraina, inclusiv în acest an, dar și-a schimbat poziția după ce a primit concesii sub forma unor majorări de fonduri oferite de Comisia Europeană guvernului de la Budapesta.

Ungaria s-a opus în mod constant planurilor Uniunii Europene de a opri importurile de energie din Rusia și a amenințat, de mai multe ori, că se vor opune procesului de aderare al Ucrainei la UE. În paralel, Kievul continuă atacurile asupra infrastructurii energetice și industriale din Rusia şi încearcă să reducă veniturile Moscovei și să reducă capacitatea Kremlinului de a susține războiul.

