Atacurile din Marea Neagră au crescut prețurile asigurărilor maritime

Prețurile asigurărilor pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, iar brokerii de asigurări se așteaptă ca acestea să continue să crească, pe fondul atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti, relatează Financial Times.

Petrolierul Kairos a rămas eșuat în apropiere de portul bulgar Ahtopol, la Marea Neagră, în urma unui presupus atac cu dronă al Ucrainei - Profimedia

Costul asigurărilor de risc de război pentru navele care tranzitează Marea Neagră, o zonă comercială crucială pentru transportul de cereale și petrol, a crescut vertiginos după recentele atacuri ucrainene asupra petrolierelor ruseşti.

Prețurile acestor asigurări au urcat de la aproximativ 0,25-0,3% din valoarea unei nave la începutul lunii noiembrie, la 0,5-0,75% în această săptămână, a declarat pentru Financial Times Marcus Baker, director în cadrul companiei Marsh. Un alt broker de asigurări a precizat că tarifele au crescut cu peste 200%. Baker a menționat că cele mai mari creșteri s-au înregistrat în zonele controlate de Rusia din Marea Neagră. "Rusia va escalada acțiunile în Ucraina, așa că probabil vom asista la noi majorări ale tarifelor în regiune", a spus el.

Ucraina a vizat recent nave din așa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, adică petroliere folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

Articolul continuă după reclamă

Pe 28 noiembrie, ucrainenii au folosit drone maritime Sea Baby pentru a lovi două petroliere aflate sub sancțiuni. Navele "Kairos" (lungime: 274 m) și "Virat" (250 m), care se îndreptau spre portul rusesc Novorossiisk, au fost atacate în largul coastelor Turciei, în Marea Neagră. Un alt petrolier rusesc, Midvolga 2, a fost de asemenea vizat, potrivit autorităților maritime turce, însă Kievul a declarat că "nu are nicio legătură cu acest incident".

Un expert în securitate maritimă a declarat că atacurile i-au alarmat pe proprietarii de nave, care se tem că pot deveni ținte inclusiv navele implicate în "comerțul legitim". Același expert a avertizat că Rusia ar putea riposta atacând exporturile ucrainene de amoniac și cereale.

Un petrolier deținut de o companie turcă a fost avariat săptămâna trecută în largul coastelor Senegalului, în urma a patru explozii. După atac, compania Besiktas Shipping din Istanbul a anunțat suspendarea tuturor "călătoriilor legate de Rusia". Baker a sugerat că atacul ar putea fi o încercare a Ucrainei de a descuraja comerțul maritim cu Rusia, deși implicarea Kievului în incidentul din Senegal nu a fost confirmată.

Președintele rus Vladimir Putin a calificat marți atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă drept "acte de piraterie" și a amenințat că va "taia complet accesul Ucrainei la mare".

