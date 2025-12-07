Atacurile din Marea Neagră au crescut prețurile asigurărilor maritime
Prețurile asigurărilor pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, iar brokerii de asigurări se așteaptă ca acestea să continue să crească, pe fondul atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti, relatează Financial Times.
Costul asigurărilor de risc de război pentru navele care tranzitează Marea Neagră, o zonă comercială crucială pentru transportul de cereale și petrol, a crescut vertiginos după recentele atacuri ucrainene asupra petrolierelor ruseşti.
Prețurile acestor asigurări au urcat de la aproximativ 0,25-0,3% din valoarea unei nave la începutul lunii noiembrie, la 0,5-0,75% în această săptămână, a declarat pentru Financial Times Marcus Baker, director în cadrul companiei Marsh. Un alt broker de asigurări a precizat că tarifele au crescut cu peste 200%. Baker a menționat că cele mai mari creșteri s-au înregistrat în zonele controlate de Rusia din Marea Neagră. "Rusia va escalada acțiunile în Ucraina, așa că probabil vom asista la noi majorări ale tarifelor în regiune", a spus el.
Ucraina a vizat recent nave din așa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, adică petroliere folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale.
Pe 28 noiembrie, ucrainenii au folosit drone maritime Sea Baby pentru a lovi două petroliere aflate sub sancțiuni. Navele "Kairos" (lungime: 274 m) și "Virat" (250 m), care se îndreptau spre portul rusesc Novorossiisk, au fost atacate în largul coastelor Turciei, în Marea Neagră. Un alt petrolier rusesc, Midvolga 2, a fost de asemenea vizat, potrivit autorităților maritime turce, însă Kievul a declarat că "nu are nicio legătură cu acest incident".
Un expert în securitate maritimă a declarat că atacurile i-au alarmat pe proprietarii de nave, care se tem că pot deveni ținte inclusiv navele implicate în "comerțul legitim". Același expert a avertizat că Rusia ar putea riposta atacând exporturile ucrainene de amoniac și cereale.
Un petrolier deținut de o companie turcă a fost avariat săptămâna trecută în largul coastelor Senegalului, în urma a patru explozii. După atac, compania Besiktas Shipping din Istanbul a anunțat suspendarea tuturor "călătoriilor legate de Rusia". Baker a sugerat că atacul ar putea fi o încercare a Ucrainei de a descuraja comerțul maritim cu Rusia, deși implicarea Kievului în incidentul din Senegal nu a fost confirmată.
Președintele rus Vladimir Putin a calificat marți atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă drept "acte de piraterie" și a amenințat că va "taia complet accesul Ucrainei la mare".
