Soldat britanic, mort într-un accident în Ucraina. Este al doilea militar din UK care îşi pierde viaţa acolo

Un soldat al forțelor armate britanice a murit într-un accident rutier în Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie. Incidentul, care s-a produs sâmbătă, nu a fost rezultatul unei acțiuni ostile, scrie BBC. Acesta este al doilea militar britanic care moare în Ucraina, după ce, în decembrie, un parașutist a murit în timp ce asista la testarea unei noi capacități defensive, departe de linia frontului.

Familia persoanei a fost informată și a "solicitat o perioadă de răgaz înainte ca alte detalii să fie făcute publice", se arată în comunicatul Ministerului Apărării. Ministrul Apărării, Wes Streeting, a transmis "cele mai profunde condoleanțe" celor apropiați, scrie BBC.

Guvernul britanic a recunoscut anterior că un număr redus de militari se află în Ucraina pentru a sprijini forțele armate ale Kievului și pentru a asigura securitatea personalului diplomatic.

Nu se știe din ce categorie a forțelor armate făcea parte persoana și nici ce rol avea.

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Un alt britanic a murit în Ucraina, la 28 de ani

Un parașutist în vârstă de 28 de ani, care a murit în decembrie în timp ce asista la testarea unei noi capacități defensive, departe de linia frontului, a fost primul membru al forțelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia în 2022.

Duminică, o dronă rusească a lovit și avariat un tren în Yahodyn, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și oficiali europeni de rang înalt din domeniul securității trecuseră prin zonă, într-un alt tren care circula pe aceeași linie.

Consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, Jonathan Powell, se afla printre pasagerii acelui tren.

Nu au fost raportate victime. Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit "infrastructura feroviară" din vestul Ucrainei, însă compania feroviară de stat ucraineană a afirmat că ținta dronei "ar fi putut fi trenul diplomatic".

Marea Britanie, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei în timpul războiului

Ucraina a fost destinația primei deplasări externe a lui Andy Burnham în calitate de premier, în luna august, unde acesta s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a promis că va continua presiunile asupra Rusiei, în pofida "amenințărilor revoltătoare" ale Moscovei.

Prezidând prima sa reuniune a "coaliției celor dispuși", creată de Marea Britanie și Franța în timpul predecesorului său, Sir Keir Starmer, Burnham a fost de asemenea de acord să predea planurile tehnice pentru componente fabricate în Marea Britanie destinate rachetelor Scalp.