Ucraina ar putea primi rachete americane Tomahawk pentru a lovi inclusiv obiective de la Moscova. Este un scenariu tot mai discutat la Washington, după ce Vladimir Putin a refuzat să se aşeze la masa negocierilor de pace.

O decizie ar putea fi luată cel mai probabil marţi, după ce preşedintele Trump se va consulta cu liderii militari convocaţi de şeful Pentagonului. Kremlinul transmite că nicio rachetă americană nu poate schimba soarta războiului şi ameniţă din nou NATO cu un conflict militar direct.

Dezamăgit de Vladimir Putin, pentru prima dată de la revenirea la Casa Albă, Trump ia în calcul să ofere Ucrainei arme cu care să lovească Moscova.

Cu o rază de acţiune de aproximativ 2.500 de kilometri, rachetele Tomahawk au fost cerute de Ucraina încă de la începutul invaziei ruse. Kievul a fost până acum refuzat categoric, atât de administraiţia Biden, cât şi de Trump, până săptămâna trecută.

Analiştiii militari sunt însă de părere că transferul unor astfel de rachete ar putea duce la transformarea războiului din Ucraina într-unul regional.

Pentru a se proteja de un eventual atac cu drone, Danemarca a solicitat asistență în domeniul securității din partea aliaților NATO înaintea reuniunii liderilor europeni de la Copenhaga. Germania, Franța și Suedia trimit întăriri, inclusiv trupe, capabilități anti-drone, sisteme radar și un elicopter. Nordicii vor interzice zborul tuturor dronelor civile pe parcursul summitului.

În tot acest timp, Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Vizați sunt 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani.

