Sydney Sweeney şi războiul cultural din America: De la sexism în sport, la acuzații de ipocrizie

Actrița Sydney Sweeney a declanșat un nou război cultural în America după ce a apărut goală într-o reclamă la pariuri sportive. Noul scandal nu a adus în discuție doar problema sexualităţii şi a sexismului în sport și în societate, ci și acuzații de ipocrizie la adresa stângii, criticată pentru că, prin astfel de reacții, le-ar da apă la moară ideologilor de dreapta de tip MAGA.

Actrița de 29 de ani, înregistrată ca alegătoare republicană, a făcut reclamă la o platformă de pariuri sportive, afacere la care este parteneră, fiind implicată inclusiv în strategia de campanie.

De ce a stârnit reclama atâtea critici

Ce a declanșat indignarea? Sweeney apare aproape goală, mai precis cu echipament sportiv pus strategic în zonele intime. Sloganul: "Doar sport". A urmat o avalanşă de critici dure de la sportive, activiste, sociologi, personalități sau simple femei de rând.

Articolul continuă după reclamă

I-au reproşat vedetei din serialul Euphoria că sexualizează sportul feminin și pune umărul la perpetuarea imaginii că sportivele sunt privite mai degrabă prin modul în care arată, decât prin ceea ce fac.

Ba chiar, a fost acuzată că promovează "o cultură a violului" și că, în 40 de secunde, a dat înapoi sportul feminin cu 40 de ani.

Ca într-o caricatură, feministele și-au dat involuntar mâna cu "dușmanul", adică o parte a manosferei care, deși face parte din aceeași tabără politică cu Sweeney, o atacă pentru că și-a permis să se folosească de corp și de aspectul fizic "ca să facă bani". Iar prin asta, spun unii, și-a pierdut "valoarea" de femeie conservatoare.

Sexism, feminism și acuzaţii de standarde duble

Scandalul s-a viralizat, iar actrița a fost "pusă la zid". Este sexismul o problemă majoră la nivelul întregii societăți? Bineînţeles, iar în special în sport este puternic înrădăcinat. Faptul că am ajuns în 2026 să facem reguli explicite care să le spună televiziunilor să nu filmeze anumite părți din corpul sportivelor la competiţii spune multe despre asta.

Este dezamăgitor că tocmai o femeie recurge la vechiul principiu că "sexul vinde"? Pentru unii da. Poate fi acuzată de egoism? Da! Faptul că o femeie alege să-și sexualizeze imaginea este automat un act de feminism? Nu! Merită însă Sydney Sweeney oprobiul public la care a fost supusă? Discutabil.

Adevărata problemă nu pare a fi reclama, ci faptul că Sweeney este din altă tabără politică, face notă discordantă printre liberalii de la Hollywood, şi nu prea este preferata femeilor, scrie un editorial publicat de USA Today. Cu alte cuvinte, orice face, Sweeney devine o țintă.

Actriţa nu pretinde nicăieri că este sportivă sau că vorbește în numele femeilor din sport. Promovează o platformă de pariuri sportive pe nume Novig, asemănătoare Polymarket, și se adresează unui public preponderent tânăr şi masculin.

Reclama are rolul să provoace și pare să funcționeze, dacă judecăm după milioanele de aprecieri, comentarii și vizualizări. Până acum câteva zile, multă lume nu ştia ce este Novig. Acum toată lumea vorbește despre reclamă.

Și totuși, în urma avalanșei de critici, apar şi alte întrebări. A devenit brusc societatea americană atât de pudică? Şi alte vedete se dezbracă în fllme, reclame, social media fără a fi însă atât de criticate.

Aţii întreabă, mai mult sau mai puţin relevant, ce s-a întâmplat cu "corpul meu, alegerea mea", sloganul asociat cu drepturile reproductive, care spune că este strict treaba unei femei ce alege să facă cu propriul corp.

Sydney Sweeney a împărțit iar America în două

Înotătoarea olimpică Ariarne Titmus a numit reclama "o palmă peste față dată tuturor femeilor". Dar, unii nu s-au putut abține să nu remarce că nu dau peste aceeași revoltă, an de an, când Sports Illustrated publică ediția dedicată costumelor de baie, o tradiție veche de zeci de ani în care modele, actrițe și chiar și sportive apar dezbrăcate în diverse stadii.

Desigur, unii pot spune că diferența o face și contextul în care alegi să te dezbraci: profitul personal vs promovarea unei cauze. Poate fi un argument legitim. Dar, în acest caz pare ceva mai mult. Este corect să blamăm în zilele noastre o femeie că profită financiar de pe urma aspectului fizic și a sexualității? Pare o gândire retrogradă.

Cum împăcăm, până la urmă, fără să părem ipocriți, discursul despre femeile care se dezbracă pentru "body positivity" și "empowerment" cu stigmatizarea femeilor care aleg să pozeze nud în campanii publicitare?

"Fără banii din reclame nu mi-aș putea permite viața în Los Angeles"

În urmă cu patru ani, Sweeney recunoștea în mod sincer că tinerii actori nu sunt atât de bine plătiți pe cât crede lumea și că, dacă nu ar accepta contracte de publicitate de la diverse branduri, nu și-ar permite stilul de viață din Los Angeles.

"Actorii nu mai sunt plătiți cum erau odinioară, iar din cauza platformelor de streaming nu mai primești nici bani din redifuzări. Vedetele consacrate sunt în continuare plătite bine, dar eu trebuie să-i dau 5% avocatului meu, 10% agenților mei, 3% managerului meu financiar. Trebuie să-mi plătesc agentul în fiecare lună, iar asta mă costă mai mult decât rata la casă. Dacă aș face doar actorie, nu mi-aș putea permite viața pe care o am în Los Angeles. Accept contracte de publicitate pentru că trebuie", a mărturisit actrița într-un interviu din 2022.

Nu stau complet în picioare nici criticile legate de etica de a face reclamă la pariuri sportive, un viciu în esenţă. De ce e țintită atât de vizibil doar ea, când e un compromis larg răspândit în lumea sportului și a vedetelor?

Și atunci, care este marea problemă? De fapt, nu prea există una, dacă nu iei în calcul ce imagine politică a ajuns să aibă Sydney Sweeney printre americani.

Cum a ajuns Sydney Sweeney o figură cheie a războiului cultural din America

Vara trecută, a provocat un scandal uriaş după ce a apărut într-o reclamă la blugi pentru American Eagle. Textul uneia dintre reclame era construit pe un joc de cuvinte similare fonetic în engleză: "jeans" și "genes" ("blugi" și "gene"). A fost criticată masiv: cum își permite o blondă, cu ochi albaștri, să vorbească despre "gene" bune?

A fost acuzată de rasism și că promovează "supremația albă". Apoi americanii au aflat că era înregistrată ca votant republican. Nu a ajutat nici faptul că președintele Donald Trump și-a exprimat public susținerea pentru ea.

A fost suficient ca actrița să ajungă "pe lista neagră" a liberalilor şi progresiștilor, în special a celor din lumea Hollywoodului. Însă, spre deosebire de majoritatea colegilor liberali din breaslă, Sweeney a evitat să vorbească în public despre convingerile sale politice, chiar și atunci când a fost întrebată direct.

Într-un interviu acordat în ianuarie, de exemplu, a fost întrebată despre porecla de "Barbie MAGA" primită pe internet. "Nu am venit aici ca să vorbesc despre politică... oamenii vor să mă folosească pe post de pion", a spus ea.

Războiul cultural a mers până într-acolo încât o jurnalistă de la New Yorker a scris luna aceasta un articol întreg în care se întreabă dacă dreapta conservatoare a "recâștigat monopolul asupra sex-appealului" și analizează "implicațiile politice ale decolteului". "În timp ce ne făceam că nu ne interesează, sânii au ajuns cumva să fie asociați cu republicanii", a punctat ea.