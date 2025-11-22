Antena Meniu Search
Ucraina, discuţii cu SUA în Elveţia pentru încetarea războiului: Nu vom fi un obstacol în calea păcii

Sâmbătă, un oficial ucrainean de rang înalt a anunțat că Ucraina și Statele Unite vor avea discuții în Elveția pe tema încetării războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 15:49
Ucraina și SUA vor discuta în Elveția viitorul unui acord de pace: "Apreciem participarea părţii americane" - Hepta

"Începem consultările între oficiali de rang înalt din Ucraina și Statele Unite privind posibilele coordonate ale unui viitor acord de pace, în Elveția", a scris pe Telegram Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare. "Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale", a mai adăugat acesta, conform Reuters.

Umerov a modificat ulterior postarea, fără a oferi un motiv, eliminând o formulare anterioară în care se menționa că discuțiile vor avea loc "cu participarea partenerilor europeni".

Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației care va participa la consultări. Aceasta va fi condusă de șeful administrației prezidențiale și va include oficiali de top din domeniul securității, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram de către biroul său. De asemenea, Zelenski a aprobat instrucțiunile pentru negocieri.

"Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii, iar reprezentanții statului ucrainean vor apăra interesele legitime ale poporului ucrainean și fundamentele securității europene", se arată în declarația Președinției.

