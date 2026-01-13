Ucraina oferă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu asociaților lui Trump

Un consorțiu de investiții cu legături în Statele Unite a câștigat drepturile de exploatare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, marcând un pas important în atragerea capitalului occidental într-o economie aflată în plin efort de apropiere față de Washington, au anunțat luni autoritățile ucrainene, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Astfel, Ucraina a încredinţat drepturile de dezvoltare pentru obiectivul Dobra, situat în regiunea centrală, grupului Dobra Lithium Holdings, conform unui acord de partajare a producţiei, a scris premierul ucrainean Iulia Sviridenko pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Acţionarii Dobra Lithium Holdings sunt companiile TechMet şi Rock Holdings, iar proiectul ar urma să atragă investiţii de capital de cel puţin 179 de milioane dolari, printre care 12 milioane de dolari pentru explorare şi un audit al zăcămintelor, a precizat Sviridenko.

TechMet este susţinută de guvernul SUA, potrivit U.S. International Development Finance Corporation, care afirmă că face investiţii de capital pentru a sprijini activitatea lanţului de aprovizionare cu minerale esenţiale al TechMet.

Săptămâna trecută, The New York Times a relatat că printre investitori se află Ronald S. Lauder, un prieten miliardar al preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit acordului, Dobra Lithium Holdings va dezvolta unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din Ucraina şi va împărţi veniturile cu statul ucrainean. litiul este un metal esenţial pentru bateriile auto şi alte tehnologii.

Economia ucraineană este grav afectată de invazia pe scară largă lansată de Rusia în urmă cu patru ani, infrastructura fiind avariată, iar sistemele energetice şi logistice fiind lovite de atacurile forţelor ruse.

În luna august, Kievul a lansat oferta pentru licitaţie pentru acest proiect, primul din cadrul finanţării comune între Ucraina şi SUA menite să menţină Washington ca aliat în războiul contra forţelor ruse. Acel acord mai amplu, promovat de preşedintele Trump, le oferă Statelor Unite acces preferenţial la noile proiecte privind mineralele ucrainene şi direcţionează investiţii financiare către reconstrucţia Ucrainei.

