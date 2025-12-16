Ucraina susţine că a distrus un submarin rusesc cu o dronă în Marea Neagră. Moscova neagă: Au lovit docul

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunţat luni seară că dronele navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rusesc evaluat la 400 de milioane de dolari şi capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staţionat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Atacul a fost filmat de o cameră live a portului, ceea ce ar indica un control ucrainean asupra sistemului. Moscova a negat distrugerea, dar a confirmat atacul, prezentând marţi o filmare cenzurată, în care submarinul pare să nu fie afectat la suprafaţă. Nu e clar însă dacă există eventuale daune subacvatice, de ce nu a fost arătat docul, cum a reușit drona să ajungă aproape de submarin și să fie filmată de o cameră live.

Imagini prezentate de ruşi şi ucraineni cu atacul din portul Novorossiisk de la Marea Neagră - Telegram

Ucraina susţine că pentru prima dată în istoria navală, forțele sale au lansat un atac cu vehicule subacvatice fără pilot asupra unui submarin rusesc, în noaptea de 14 spre 15 decembrie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat pe 15 decembrie imagini video, ulterior geolocalizate, în care se vede cum drone de tip "Sub Sea Baby" lovesc un submarin rusesc din clasa Project 636 Varșavianka (cunoscut în NATO drept din clasa Kilo), aflat în baza navală Novorossiisk, în regiunea Krasnodar. Imaginile arată şi explozii. "Ca urmare a exploziei, submarinul a suferit daune grave şi a fost scos din funcţiune", se arată în comunicatul SBU.

Ucraina: Drone navale ucrainene au lovit un submarin rus în Marea Neagră

SBU a precizat că submarinul era dotat cu patru lansatoare de rachete de croazieră Kalibr, utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, și că daunele provocate ar putea fi suficient de grave pentru ca forțele ruse să fie nevoite să scoată submarinul din operare.

Imaginile sateliţilor Planet Labs arătau pe 5 decembrie două submarine din clasa Kilo în baza navală Novorossiisk, iar pe 11 decembrie cel puțin unul dintre acestea era încă prezent acolo. Datele NASA FIRMS (sistem de gestionare a incendiilor) arătau pe 15 decembrie incendii în apropierea bazei navale.

Forțele ruse aveau submarine Kilo staționate în Crimeea și în portul Sevastopol, însă începând cu octombrie 2023 au început să le retragă din vestul Mării Negre și să le mute la Novorossiisk, în urma atacurilor lansate de Ucraina împotriva flotei ruse din Marea Neagră.

Rusia utilizează aceste submarine pentru a lansa rachete Kalibr, în special asupra regiunii Odesa, iar lovitura ucraineană a avut, cel mai probabil, scopul de a reduce capacitatea Rusiei de a ataca această zonă. Atacul asupra submarinului demonstrează că forțele ucrainene continuă să își modernizeze și să își optimizeze capabilitățile autonome, fiind acum capabile să lovească ținte militare rusești aflate la distanțe pe care Moscova le considera anterior sigure, a evaluat Institutul pentru Studiul Războiului.

Atacul nu a fost confirmat din surse independente. Cynthia Cook, expertă în tehnologii de atacuri pe mare, a declarat pentru The Wall Street Journal că, deși este prea devreme pentru a trage concluzii ferme din anunţul Ucrainei, atacul ar putea fi semnificativ. "Submarinele sunt unele dintre cele mai strategice resurse ale unei națiuni, iar faptul că unul a fost atacat de o dronă ar fi următorul pas pentru războiul maritim subacvatic", a declarat Cook.

Unii bloggeri militari ruşi susţin că drona a lovit de fapt un doc, alţii au menționat incidentul cu prudență. Dacă atacul chiar a avut loc "indică un eșec grav în organizarea apărării portului", a scris Boris Rozhin, analist militar, pe canalul său de Telegram. El a adăugat că adversarul "pare să aibă un avantaj în portul din Novorossiisk".

O imagine surprinsă de sateliţii Planet Labs pe 16 decembrie arată urmările atacului, dar este dificil de realizat o evaluare precisă a pagubelor. Explozia ar fi avut loc la aproximativ 20 de metri de submarin, potrivit analistului Mark Krutov.

Rusia: Dronele au lovit docul. Submarinul nu a fost distrus

O filmare cenzurată publicată marţi de Ministerul rus al Apărării nu arată daune vizibile la suprafața submarinului lovit în apropierea locului în care drona a explodat. Totuși, rămâne neclar dacă există eventuale daune subacvatice, de ce nu au fost prezentate efectele exploziei asupra cheiului, cum a reușit drona să ajungă aproape de submarin și cum a fost filmată de o cameră live.

