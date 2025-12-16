Kremlinul a respins un armistițiu de Crăciun: "Ar oferi Ucrainei o pauză să respire şi să continue războiul"

Rusia a respins luni propunerea de a accepta un armistițiu pe front în timpul Crăciunului.

Rusia nu vrea un armistițiu, deoarece acesta ar oferi Ucrainei timp pentru a se pregăti de noi acțiuni militare, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, Moscova vrea încheierea războiului.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu de Crăciun și să înceteze temporar luptele. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Kievul susţine ideea de armistiţiu, în special pentru lovituri asupra infrastructurii energetice, în timpul perioadei Crăciunului.

"Noi vrem pace, nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei o pauză să respire şi să se pregătească pentru o continuare a războiului. Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele și să garantăm pacea în Europa pe viitor. Asta vrem", a declarat Peskov, citat de Kommersant.

Dmitri Peskov a subliniat că poziția Rusiei privind Ucraina este consecventă și clară atât pentru SUA, cât și pentru autoritățile ucrainene. "Dacă ucrainenii doresc și încep să prefere înlocuirea unei soluții reale cu decizii de moment, neviabile, este puțin probabil ca noi să fim dispuși să participăm la asta", a menționat purtătorul de cuvânt al liderului rus.

Peskov a mai precizat că Moscova nu a văzut încă detaliile propunerilor privind garanţiile de securitate în stil NATO pentru Ucraina pe care oficialii europeni şi Washingtonul s-au oferit să le asigure.

