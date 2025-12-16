SUA presează Ucraina să accepte cedări teritoriale, oferind garanții de securitate. Oferta, valabilă limitat

Statele Unite oferă Ucrainei garanții de securitate militară, dar cer concesii teritoriale, a transmis luni seara premierul polonez Donald Tusk. Dar, Kievul are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta oferta americanilor privind garanțiile de securitate, relatează Politico, citând un oficial american.

Americanii pun în continuare presiune pe Ucraina să accepte rapid un acord de pace care presupune cedări teritoriale, oferind la schimb garanții de securitate militară.

Ce include noul plan

Într-o declarație comună emisă luni seara, liderii din Germania, Danemarca, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Polonia, Suedia și Norvegia au salutat "progresul semnificativ" în negocieri. Declarația a fost semnată și de Ursula von der Leyen (președinta Comisiei Europene) și de Antonio Costa (președintele Consiliului European), care au participat la o cină de lucru cu preşedintele Volodimir Zelenski la Berlin.

Documentul oferă mai multe detalii despre noul plan de pace, precizând că "SUA s-au angajat", alături de liderii europeni, să garanteze securitatea Ucrainei și să sprijine redresarea economică a țării.

Planul include sprijinirea armatei ucrainene pentru a menține o forță de 800.000 de militari pe timp de pace, capabilă să "descurajeze" și să "apere", crearea unei "forțe multinaționale pentru Ucraina", condusă de europeni și "sprijinită de SUA", pentru a securiza spațiul aerian și maritim și pentru a ajuta la întărirea armatei ucrainene, inclusiv prin desfășurarea de trupe în Ucraina. Totodată, SUA ar urma să asigure un mecanism de monitorizare a armistițiului, să ofere sisteme de avertizare timpurie pentru posibile noi atacuri și să se angajeze legal să intervină dacă Rusia atacă din nou, inclusiv prin forță armată, informații și sprijin logistic.

Alte puncte din propunere includ reconstrucția Ucrainei, investiții în redresarea economică și continuarea parcursului spre aderarea la UE. În privința cedării de teritorii, liderii europeni au declarat că decizia aparține lui Zelenski, eventual prin consultarea poporului ucrainean. "Sincer, încă avem poziții diferite în privința teritoriilor", a spus Zelenski.

Tusk: SUA oferă Ucrainei garanții de securitate militară, dar cer concesii teritoriale

"Am auzit pentru prima dată din partea negociatorilor americani, iar domnul Steve Witkoff a fost foarte clar în acest sens, că America se va implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina într-un mod care să nu lase rușilor vreun dubiu că (n.r. în cazul încălcării condițiilor armistițiului) răspunsul SUA va fi unul militar", a declarat luni seara premierul Donald Tusk, citat de Onet.

Șeful guvernului polonez a subliniat, de asemenea, că singura șansă reală de a convinge Rusia să se angajeze în discuții serioase privind încheierea războiului, sau măcar privind un armistițiu, este unitatea completă a Occidentului. "Este esențial să acționăm împreună cu americanii și ucrainenii ca niște adevărați aliați, astfel încât rușii și Putin să vadă că nu pot diviza aceste trei părți", a punctat el.

Premierul a mai arătat și că principala problemă în momentul de față este convingerea americanilor că "suntem capabili să construim, cu participarea lor, garanții serioase de securitate pentru Ucraina".

El a subliniat totuși că o chestiune deschisă și foarte dificilă rămâne cea a eventualelor concesii teritoriale, care necesită o reflecție serioasă din partea Ucrainei. A lăsat de înțeles că Polonia nu va exercita nicio presiune în această privință și că decizia le aparține doar ucrainenilor.

"Sarcina noastră este să-i sprijinim în aceste negocieri, astfel încât să nu existe nicio îndoială că Rusia poate să triumfe în această confruntare. Dar aceasta rămâne o sarcină foarte dificilă", a declarat Tusk, subliniind că este un progres evident la discuțiile în curs.

Kievul are la dispoziție doar câteva zile

Potrivit Politico, unii oficiali americani au sugerat că oferta lor privind garanțiile de securitate ar putea expira, Donald Trump dorind un acord de pace până la Crăciun. "Baza acestui acord constă în a avea garanții extrem de solide, asemănătoare articolului 5. Aceste garanții nu vor rămâne pe masă pentru totdeauna. Ele sunt disponibile acum, dacă se ajunge la o încheiere într-un mod favorabil", a declarat un oficial american.

Pot avea europenii încredere în Trump

Unii diplomați europeni sunt reticenți, în privat, să se încreadă într-o administrație americană care, în ultimele zile, a manifestat ostilitate față de liderii europeni. Alții sunt sceptici că ar putea funcționa garanții de securitate fără aderarea Ucrainei la NATO. "Unde este credibilitatea? Articolul 5 fără calitatea de membru va încuraja Rusia să testeze limitele", a spus un diplomat european.

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, care susține că Europa este o civilizație în declin amenințată de migrație, i-a șocat pe oficialii UE. Interviul recent al lui Trump pentru Politico le-a amplificat temerile, după ce acesta i-a numit pe liderii europeni "slabi". "Este un război informațional aici. Ceea ce este îngrozitor e că nu vine doar din partea Rusiei, Chinei sau Iranului. Ci și din partea SUA", a spus un diplomat european.

WP: Scandalul de corupție și atacurile asupra sectorului energetic l-ar putea obliga pe Zelenski să semneze planul de pace al SUA

Scandalul de corupție din Ucraina și atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea să-l forțeze pe președintele Zelenski să semneze planul de pace propus de Washington, relatează The Washington Post, citând opinia unui diplomat european de rang înalt.

Potrivit acestuia, "această vulnerabilitate internă (n.r. scandalul de corupție soldat cu demisia lui Andrii Iermak), alături de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, din cauza cărora Kievul și alte orașe rămân tot mai mult în întuneric și frig, ar putea să-l facă pe Zelenski mai dispus să încheie un acord".

"Cred cu adevărat că ei (n.r. ucrainenii) nu au fost niciodată atât de serioși cum suntem noi acum. Și, cumva, sentimentul este că asta are legătură cu întregul scandal de corupție și cu toată dezordinea internă", a declarat diplomatul, sub protecția anonimatului.

Americanii vor purta discuții cu Rusia în următoarele zile

În următoarele zile, SUA vor purta negocieri cu Rusia după discuțiile încheiate cu Ucraina, a anunțat Zelenski, în timpul unei discuții cu jurnaliștii. Potrivit lui, după ce planul de pace a fost agreat de Kiev și Washington, Statele Unite intenționează să îl prezinte Kremlinului.

"Astăzi-mâine vom finaliza documentele noastre. Apoi, SUA, cred eu, în zilele următoare vor avea consultări cu rușii, iar ulterior vor avea consultări cu președintele SUA. După aceea, echipele noastre se vor întâlni", a declarat Zelenski.

El consideră că echipa președintelui american Donald Trump și delegația ucraineană se pot întâlni în SUA în curând, posibil chiar în weekend. "Iar apoi, după această întâlnire, vom vedea. Vom lua în calcul o întâlnire la nivel de lideri, cel puțin cu președintele Statelor Unite", a adăugat Zelenski.

