Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters.

- Ucraina vrea să limiteze internetul de mare viteză pentru a opri dronele ruseşti - Profimedia / imagine ilustrativă

La trei ani şi jumătate de la începutul războiului, Rusia şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătăţindu-şi tehnologia şi mărind numărul de drone utilizate pentru a maximiza daunele asupra ţintelor strategice şi infrastructurii cheie.

Rusia a ordonat frecvent oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene

"Nu este vorba de o întrerupere a comunicaţiilor mobile, ci mai degrabă de o limitare a calităţii comunicaţiilor în anumite zone, cum ar fi o restricţie a comunicaţiilor 4G şi 5G", a declarat Hnatov pentru canalul online ucrainean Novînî Live. "În acest fel, modemurile pe care le utilizează pe vehiculele aeriene fără pilot nu ar putea accesa internetul operatorilor noştri de comunicaţii", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

Conform presei locale, oprirea internetului mobil de mare viteză are sens pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini şi necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona. Rusia a ordonat frecvent oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰