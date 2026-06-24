Guvernatorul oraşului Sevastopol, din Crimeea ocupată, a anunţat că, în urma unui atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice, în noaptea de 24 iunie, oraşul a rămas complet fără alimentare cu energie electrică. Potrivit acestuia, sistemele de apărare au doborât nouă drone deasupra oraşului, cel mai mare din Crimeea.

Ucrainenii au lăsat fără curent electric oraşul Sevastopol, baza Flotei Rusiei din Marea Neagră - X

O serie de explozii puternice s-a auzit în Crimeea pe parcursul întregii nopţi, potrivit martorilor şi canalelor de monitorizare. Principalul obiectiv lovit a fost termocentrala de la Balaklava, din Sevastopol, una dintre centralele-cheie ale peninsulei.

"În urma atacului inamicului asupra infrastructurii noastre energetice, oraşul a rămas temporar fără alimentare cu energie electrică. Nu vom fi intimidaţi de lipsa luminii. Am trecut şi prin lucruri mai grele, vom rezista şi acum", a declarat Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de ruşi în Sevastopol.

Potrivit Ukrainska Pravda, deocamdată, amploarea pagubelor produse la termocentrala de la Balaklava este în curs de stabilire. Autorităţile ruse încearcă să liniştească populaţia, cerând totodată oamenilor să economisească energie.

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Pe lângă Sevastopol, explozii au fost auzite noaptea trecută şi la Bahcisarai, Kerci şi în zona muntelui Ai-Petri, unde se află o staţie radar a unui batalion radiotehnic al Forţelor Aerospaţiale ale Federaţiei Ruse. În plus, există informaţii despre explozii şi un incendiu în zona termocentralei din Simferopol.

Potrivit Ministerului Apărării rus, sistemele de apărare antiaeriană au doborât noaptea trecută 323 de drone ucrainene cu aripi fixe deasupra a 19 regiuni ruse, a peninsulei Crimeea anexate, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov.

De duminica trecută, Ucraina şi-a intensificat atacurile împotriva peninsulei, provocând grave probleme în aprovizionarea cu benzină şi obligând la anularea tuturor taberelor de vară şi a altor activităţi de agrement pentru copii, o tradiţie în peninsula de pe coasta Mării Negre încă din epoca ţaristă.