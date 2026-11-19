Rusia "va răspunde atacurilor asupra Podului Kerci", a avertizat Vladimir Putin în timpul conferinţei de presă după întâlnirea cu Donald Trump şi Xi Jinping.

"Nu folosim acest pod pentru transportul echipamentelor militare sau al altor bunuri destinate armatei, nici măcar petrol sau produse petroliere. Este o infrastructură exclusiv civilă", a susţine liderul rus.

Pe 17 noiembrie, Ucraina a folosit drone şi rachete pentru a lovi podul Kerci, reuşind să dărâme o secţiune cheie a căii rutiere.

Acea secţiune a podului cu două arcuri, lung de aproximativ 19 kilometri, se află acum pe fundul mării, fiind doborâtă de un arsenal de armament ucrainean cu rază lungă de acţiune, în cadrul unei operaţiuni în şapte etape care a culminat cu o prăbuşire spectaculoasă.

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Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că podul "va fi reconstruit şi va fi chiar mai bun decât înainte".

Deşi forţele ucrainene au întâmpinat dificultăţi în a scoate definitiv podul din uz, încercările recente le-au adus mai aproape de distrugerea unei rute rutiere şi feroviare esenţiale, folosită de soldaţii ruşi care se îndreaptă spre linia frontului.

În ultimele zile, forţele ruse au vizat, de asemenea, puncte cheie de traversare a râului Nipru, în Kiev. Loviturile ruseşti au vizat podurile Pivnichnyi (Nordic) şi Pivdennyi (Sudic), provocând întreruperea traficului, avarii parţiale la reţeaua de metrou, precum şi întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă.