Ultimele imagini cu băiețelul de 3 ani dispărut în Anglia. 1.000 de voluntari îl caută

Poliția a făcut publice noi imagini surprinse de camerele de supraveghere, care arată ultimele momente în care a fost văzut Noah Woods, băiețelul de trei ani dispărut în Marea Britanie. În cadrul operațiunii de căutare, autoritățile au izolat și un lac din apropiere.

Copilul, care nu vorbește, are deficiențe parțiale de auz și se află în curs de evaluare pentru autism, a dispărut marți dintr-un loc de joacă din micul sat Brantham, Anglia. Sute de oameni s-au mobilizat pentru a-l găsi, iar operațiunea de căutare a intrat în cea de-a doua zi. Noah a fost dat dispărut marți, în jurul orei 15:00.

Poliția a precizat că "nu există nimic care să indice ceva suspect sau vreo componentă infracțională". Anchetatorii spun însă că iau în calcul toate posibilitățile.

Unde a fost văzut ultima dată copilul

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe Noah în timp ce se joacă pe un carusel în parc, la ora 14:37, pe Merriam Close, în apropierea locuinței sale. La scurt timp după aceea, băiețelul ar fi fugit de lângă o rudă, despre care presa britanică scrie că ar fi bunicul său, după care ar fi dispărut pe o alee.

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În cursul dimineții de miercuri, până la aproximativ o mie de voluntari veniți atât din zonă, cât și din alte localități au participat timp de mai multe ore la căutări, organizați în grupuri. Localnicii au fost îndemnați să-și verifice grădinile, magaziile și anexele gospodărești, iar persoanele care au camere de supraveghere sau sonerii video au fost rugate să verifice înregistrările.

Tatăl lui Noah, Rhys Woods, a lansat un apel disperat către populație și a cerut oamenilor să continue să îl caute. "Nu mai pot suporta încă o noapte știind că este acolo singur", a transmis el, rugându-i pe voluntari să nu își piardă speranța.

Spre ce duce aleea pe care a fost văzut băieţelul

În cursul dimineții, polițiștii au izolat un lac cunoscut sub numele de Decoy Pond, precum și o potecă aflată lângă locul de joacă. Aleea pe care a fost văzut copilul îndreptându-se duce către un cartier rezidențial nou construit, un iaz și o cale ferată.

Tatăl copilului a scris pe Facebook că, până în acel moment, familia nu primise nicio veste. "Încă nu avem nimic. Toate serviciile de urgență și voi toți ați arătat cât de puternică este această comunitate, iar oameni au venit de la distanțe mari pentru a ajuta. Zonele cu risc ridicat, precum Decoy Pond și liniile de cale ferată, au fost verificate. Nu mai pot suporta încă o noapte știind că este acolo singur. Vă rog, nu renunțați la el. Este undeva acolo și vă sunt recunoscător fiecăruia dintre voi", a transmis Rhys Woods. Tony Malcolm, unchiul bunicului copilului, care a participat la căutări, l-a descris pe Noah drept "un copil minunat". Sarah Keys, reprezentantă a administrației locale, le-a transmis voluntarilor înainte de plecarea pe teren: "Vă rog să vă amintiți că îl căutăm pe un băiețel de trei ani care este speriat".

Participanții au fost instruiți să nu îl prindă și să nu se apropie de Noah dacă îl găsesc, ci să sune imediat la numărul de urgență 999 și să transmită poziția exactă cu ajutorul aplicației What3Words. Potrivit lui Sarah Keys, aproximativ 500 de persoane au rămas treze întreaga noapte pentru a continua căutările. Centrul comunitar a rămas deschis pe timpul nopții, iar autoritățile locale au tipărit sute de hărți pentru voluntari.

O mie de voluntari în căutarea micuţului

"La un moment dat erau aproximativ 1.000 de persoane pe teren. Cred că oamenii din zonă sunt pur și simplu devastați. Toată lumea vrea să se unească și să ajute", a declarat Sarah Keys. Polițiștii au mers, de asemenea, din ușă în ușă în cartierul rezidențial Taylor Wimpey din apropiere și i-au întrebat pe locuitori dacă și-au verificat camerele de la sonerii și grădinile.

Trecuseră deja aproximativ 24 de ore de când dispariția copilului fusese raportată și autoritățile fac tot posibilul pentru a-l găsi. "Vă rugăm să verificați imaginile de pe camerele de supraveghere și soneriile video, iar șoferii care au circulat în Brantham și în împrejurimi să verifice înregistrările camerelor de bord începând de marți, de la ora 15:00".

Tim Passmore, comisarul pentru Poliție și Criminalitate din Suffolk, le-a cerut celor care vor să participe la căutări să nu plece singuri și să respecte indicațiile coordonatorilor operațiunii. "Pe măsură ce timpul trece, sper din tot sufletul să primim vești bune. Nu îmi pot imagina ceva mai rău decât un băiețel de numai trei ani care dispare și nu este găsit", a declarat el.

Zeci de localnici s-au adunat miercuri, începând cu ora 8:30, la centrul comunitar al satului, în speranța că vor primi instrucțiuni de la poliție cu privire la zonele în care ar trebui să caute. Mulți dintre ei au decis însă să pornească singuri înainte ca un ofițer superior să ajungă pentru a discuta cu voluntarii. Marți, un elicopter a fost văzut survolând satul, aflat în apropierea estuarului râului Stour.

Încă nu există informaţii noi despre copil

Într-o postare publicată miercuri, la scurt timp după ora 5:00, Consiliul local din Brantham a precizat că nu existau informații confirmate privind o nouă apariție a copilului.

"La această oră, în condițiile acestea de lumină, este mai greu pentru membrii publicului. Vrem să ne asigurăm că putem face căutările folosind toate echipamentele pe care le avem. Cu cât sunt mai mulți oameni în pădure, cu atât devine mai dificil pentru noi, mai ales în ceea ce privește mirosurile și urmele. Dacă există un miros sau o urmă, nu vrem ca acestea să fie alterate în vreun fel. Dacă sunt oameni acolo, camerele cu termoviziune îi vor detecta pe ei, în loc să ne ajute să ne atingem obiectivul, acela de a-l găsi pe băiețel", a explicat polițistul.

Noah este alb, are părul roșcat și creț. Purta un tricou alb Bluey, pantaloni scurți și pantofi sport albi”, a transmis poliția.