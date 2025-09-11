Ultimul mesaj postat de Charlie Kirk înainte de a fi asasinat

Ultimul mesaj postat pe platforma X de activistul de dreapta Charlie Kirk, înainte de a fi asasinat în SUA, are legătură cu uciderea unei refugiate ucrainene. Dreapta americană a fost criticată că a politizat crima Irinei Zarutska pentru a arăta eșecul politicilor democrate.

În ultima sa postare pe X, Charlie Kirk se referea la uciderea Irinei Zarutska, o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani, care a fost înjunghiată mortal luna trecută de un bărbat de culoare, într-un metrou din Carolina de Nord. Moartea ei a stârnit o dezbatere aprinsă despre rasism și criminalitatea din orașele americane și a fost folosită de dreapta americană pentru a arăta eșecul politicilor democrate (Carolina de Nord este condusă de un guvernator democrat).

"Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, este 100% necesar să politizăm crima lipsită de sens a Irinei Zarutska, pentru că politica este cea care a permis unui monstru sălbatic, cu 14 condamnări anterioare, să fie liber pe străzi ca să o ucidă". Totodată el a publicat și un videoclip în care descrie crima drept "una dintre cele mai reci și mai lipsite de sens pe care le-am văzut vreodată". "Nu îmi place să politizez situații, dar acum pur și simplu trebuie", a adăugat el.

Cine este Irina Zarutska

Irina Zarutska a fugit din Ucraina în 2022 cu mama și frații ei ca să scape de război, dar a sfârșit ucisă în mod brutal într-un metrou din orașul Charlotte. Pe 22 august 2025 se întorcea acasă de la pizzeria unde lucra. S-a aşezat singură pe scaunul din faţa celui care avea să o ucidă.

Camerele de supraveghere din tren au surprins momentul în care Decarlos Brown, de 34 de ani, un bărbat de culoare, fără adăpost, cu condamnări anterioare pentru jaf armat și furt și diagnosticat cu schizofrenie, s-a ridicat și a înjunghiat-o de mai multe ori în gât și spate, aparent fără motiv. Îngrozită, Irina s-a ghemuit pe scaun, apoi s-a prăbuşit într-o baltă de sânge şi a murit la scurt timp. Poliția l-a arestat pe Brown și l-a inculpat pentru crimă cu premeditare.

Povestea a luat amploare abia pe 7 septembrie, când un ziar local a publicat imaginile cu momentul crimei. Pe baza celor 15 minute de imagini surprinse de camere, dreapta americană a acuzat că este o crimă motivată rasial, pentru că în proximitatea ucigașului se aflau doar persoane de culoare, dar a ales să o atace pe Irina, deși nu a fost provocat.

Americanii conservatori au acuzat și o lipsă de empatie în rândul martorilor, care nu au intervenit imediat să pună presiune pe rană, deși agresorul se plimba prin metrou cu un cuțit plin de sânge. După mai multe minute, un bărbat și o femeie intervin pentru a o ajuta.

Dreapta americană a acuzat în valuri de mesaje pe platforma X că The New York Times și alte site-uri mari de știri din SUA nu au tratat cazul pentru că victima este albă, iar autorul de culoare.

Cazul a fost rapid politizat: republicanii, inclusiv Donald Trump, au acuzat politicienii democrați și "politicile woke" că au lăsat criminali periculoși pe străzi. Trump a numit crima "o dovadă a eșecului democraților de a proteja oamenii" și a folosit cazul pentru a cere măsuri dure împotriva criminalității.

În schimb, democrații au condamnat crima, dar au subliniat nevoia de reforme și soluții pentru recidiviști și persoane cu tulburări psihice. Primarul din Charlotte și guvernatorul Josh Stein au promis întărirea securității și mai mulți polițiști în spațiile publice.

