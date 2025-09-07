Carlo Acutis este un adolescent italian care s-a născut în Marea Britanie şi a decedat de leucemie în 2006. Avea doar 15 ani, când a pierdut lupta cu boala. După aproape 20 de ani, a fost sanctificat, devenind primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor", potrivit Agerpres

Un adolescent de 15 ani mort de leucemie în 2006, primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" - Profimedia

La ceremonia de sanctificare oficiată de Papa Leon al 14-lea la Vatican a fost sanctificat încă un tânăr italian, Pier Giorgio Frasati, cunoscut pentru ajutorarea nevoiaşilor, mort de poliomielită în anul 1920.

În remarci spontane în faţa unei mulţimi de circa 50.000 de catolici, mulţi dintre ei tineri, adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, Suveranul Pontif i-a dat pe cei doi drept exemple de sfinţenie şi a afirmat că "voi toţi, noi toţi împreună suntem chemaţi să fim sfinţi".

Carlo Acutis a fost un informatician talentat, cunoscut ca "apostolul cibernetic" sau "tocilarul lui Dumnezeu". El şi-a folosit calităţile pentru a vorbi despre Iisus Cristos. Acutis fusese beatificat de Papa Francisc în 2020, dar moartea acestuia a impus amânarea declarării ca sfânt, programată iniţial în 27 aprilie.

Pe seama lui Carlo Acutis sunt puse două miracole postume: vindecarea unui copil brazilian afectat de o malformaţie rară a pancreasului şi salvarea unei studente din Costa Rica, rănită grav într-un accident.

Viaţa lui a stârnit o pasiune neobişnuită în special în rândul tineretului, în Italia şi America de Sud.

