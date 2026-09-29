Un angajat a primit 620.000 de dolari din greșeală de la compania la care lucra. Unde sunt acum banii

O eroare administrativă a făcut ca un fost angajat MARTA, compania de transport public din Atlanta, Statele Unite, care lucra la curățenie, să primească 620.000 de dolari pentru ore suplimentare pe care nu le efectuase.

Reprezentanții companiei încearcă acum să recupereze peste 600.000 de dolari, bani despre care agenția spune că au ajuns din greșeală în salariul unui fost angajat.

Oficialii instituției au confirmat pentru CBS News Atlanta că o "eroare administrativă" a făcut ca un angajat responsabil cu curățenia într-o stație să primească 620.000 de dolari pentru ore suplimentare pe care nu le lucrase.

Angajatul încă nu a returnat banii companiei

"Am colaborat cu angajatul pentru a încerca să recuperăm acești bani și am sperat să rezolvăm situația fără să ajungem în instanță", a transmis un purtător de cuvânt al MARTA într-un comunicat. "Din păcate, până în prezent, angajatul nu a returnat banii către MARTA".

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Reprezentanții firmei nu au oferit detalii despre modul în care s-a produs eroarea și nici nu au făcut publică identitatea angajatului.

În comunicat se precizează că atât persoana care lucra la curățenie, cât și angajatul implicat în producerea erorii nu mai lucrează în prezent pentru agenție.

Compania a deschis acum un proces civil, în încercarea de a recupera suma plătită din greșeală.

Agenția de transport a anunțat că își reinstruiește angajații și își consolidează procedurile interne pentru a preveni apariția unei astfel de erori în viitor.