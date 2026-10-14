Un inginer de la OpenAI a fost acuzat că a instalat în secret un dispozitiv de înregistrare într-o sală de conferințe, în cadrul a ceea ce oficialii au declarat marți că a fost un efort de a surprinde conversații sensibile despre tehnologia companiei.

Un angajat OpenAI e acuzat că a plasat un dispozitiv de înregistrare într-o sală de şedinţe. FBI l-a arestat - DoJ

Angajatul, identificat ca fiind un cetățean saudit în vârstă de 35 de ani, pe nume Abdulrahman Alfozan, a fost arestat vineri, la o săptămână după ce producătorul ChatGPT a descoperit un dispozitiv de înregistrare audio ascuns într-o sală de conferințe a companiei, potrivit unei plângeri penale depuse la un tribunal federal din San Francisco, potrivit AP, citat de Mediafax. Plângerea nu a identificat compania, dar aceasta a confirmat într-o declarație separată că a descoperit un "dispozitiv de înregistrare sofisticat care era ascuns într-unul dintre birourile noastre", a raportat compania către FBI și l-a concediat pe angajat.

Compania a declarat că dispozitivul era sofisticat

"Am folosit modelele noastre pentru a înțelege dispozitivul și de unde provenea, identificând faptul că un anumit angajat îl plantase cu câteva zile mai devreme. Am sesizat problema FBI-ului și suntem recunoscători agenților și procurorilor care au acționat rapid pentru a efectua o arestare. Ancheta FBI este în desfășurare și vom continua să le sprijinim munca", a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

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Plângerea nu detaliază ce ar fi vrut angajatul să facă cu comunicațiile captate, dar compania a declarat că dispozitivul era sofisticat, conceput pentru a evita detectarea și dispunea de capacități avansate de criptare și monitorizare audio. OpenAI a declarat că are dovezi că angajatul plănuia să plaseze alte dispozitive de ascultare în alte părți ale clădirii de birouri în scopul înregistrării ședințelor.

"Această presupusă tentativă a unui cetățean saudit de a fura comunicații sensibile de la OpenAI a fost luată extrem de în serios. Furtul de proprietate intelectuală care implică tehnologie de superinteligență de ultimă generație reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre naționale", a declarat procurorul general Todd Blanche într-un comunicat publicat pe X.

Alfozan a apărut pentru prima dată în instanță marți, fiind acuzat de utilizarea sau încercarea de a utiliza un dispozitiv electronic, mecanic sau de altă natură pentru a intercepta comunicațiile orale. El urmează să se întoarcă în instanță pe 19 octombrie.