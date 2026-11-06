Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl numește pe consilierul său apropiat Stephen Miller, reprezentant al dreptei identitare, pentru funcția strategică de șef de cabinet al Casei Albe. Miller, un hardliner MAGA, considerat arhitectul politicii dure a lui Trump în materie de imigrație, a fost un aliat loial al președintelui și a ocupat funcția de consilier principal al acestuia în timpul primului său mandat. Trump a declarat că Miller își va prelua noua funcție luni, scrie BBC .

Trump a înlocuit-o pe șefa de cabinet Susie Wiles cu arhitectul campaniei sale anti-imigrație, Stephen Miller - ProfiMedia

Preşedintele SUA a precizat pe reţeaua sa de socializare Truth Social că Stephen Miller va prelua luni funcţia de la actuala şefă de cabinet, Susie Wiles, care urmează să îşi asume alte responsabilităţi în sfera de influenţă a miliardarului în vârstă de 80 de ani, dar în afara administraţiei.

Trump l-a descris pe Miller drept "unul dintre cei mai de încredere consilieri" ai săi şi a lăudat activitatea lui Wiles.

"Vreau să-i mulţumesc pentru activitatea sa în calitate de şefă de cabinet - a făcut o treabă excelentă!", a scris el.

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Stephen Miller este un consultant politic în vârstă de 39 de ani, unul dintre cei mai influenți ideologi ai mișcării MAGA El îl influențează pe Donald Trump de aproape un deceniu, fiind unul dintre principalii săi consilieri și colaboratori ideologici şi este considerat unul dintre oamenii cu cea mai mare influență asupra deciziilor lui Trump. Stephen Miller este considerat principalul arhitect al campaniei antiimigrație sub Trump. A promovat măsuri dure, precum deportările în masă și represiunile duse iarna trecută de agenții ICE la adresa migranților.

Wiles şi-a dat demisia după ce Trump a declarat că există "zero şanse" să fie înlocuită

Wiles și-a înaintat demisia lui Trump joi seară, a declarat un oficial american pentru CBS News. Într-o declarație, aceasta a spus că a face parte din echipa lui Trump a fost "onoarea vieții mele".

Wiles, în vârstă de 69 de ani, este considerată una dintre cele mai influente persoane din administrația Trump și o apropiată a președintelui american.

Întrebat la începutul acestei luni dacă Wiles ar putea fi înlocuită în curând, Trump a declarat că există "zero șanse". "Susie este aici și va rămâne aici mult timp", a spus el.

Wiles s-a luptat recent cu cancerul, anunțând în septembrie, la șase luni după ce a fost diagnosticată, că boala este în remisie.

Schimbarea vine la câteva zile după ce democraţii au obţinut o victorie zdrobitoare în alegerile de la mijloc de mandat pentru Congres, preluând controlul asupra ambelor camere şi punându-se astfel în poziţia de a bloca agenda legislativă a lui Trump şi de a iniţia anchete asupra administraţiei sale.