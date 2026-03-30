Elev de 17 ani, acuzat că ar fi plănuit un masacru într-o școală din Italia. Adolescentul a fost reţinut

Un adolescent de 17 ani din Italia a fost arestat de poliție după ce ar fi plănuit un atac sângeros într-o școală, anchetatorii descoperind că acesta lucra la fabricarea de arme și dispozitive chimice.

Anchetatorii cred că băiatul lucra la fabricarea de arme şi dispozitive chimice pentru a fi folosite în atac, a explicat poliţia într-un comunicat. Suspectul urmărea de asemenea un grup pe reţeaua Telegram cu conţinuturi despre presupusa superioritate a "rasei ariene", potrivit Agerpres.

Adolescentul se confruntă cu acuzaţii de deţinere de materiale în scopuri teroriste şi propagandă şi incitare la comiterea de infracţiuni bazate pe discriminare rasială, etnică şi religioasă.

Cazul vine pe fondul preocupărilor larg răspândite în ce priveşte violenţa în rândul tinerilor din Italia, notează ANSA.

Săptămâna trecută, un băiat de 13 ani a înjunghiat în gât şi abdomen o profesoară de franceză în vârstă de 57 de ani la o şcoală din oraşul Trescore Balneario din provincia Bergamo, rănind-o grav. Băiatul, care purta un tricou având imprimat pe el V de la Vendetta, ar fi filmat atacul cu telefonul mobil şi l-ar fi transmis în direct pe reţelele de socializare.

