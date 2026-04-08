Un elev olimpic din Iaşi a ales moartea la 14 ani. Gabriel petrecea mult timp jucându-se pe telefon

La doar 14 ani, un elev olimpic din Iaşi a ales moartea. Gabriel s-a spânzurat în spatele casei, iar apropiaţii spun că îşi petrecea timpul jucându-se pe telefon.

de Clara Mihociu

la 08.04.2026 , 11:54
Un elev olimpic din Iaşi a ales moartea la 14 ani. Gabriel petrecea mult timp jucându-se pe telefon Criminalişti la locul unei crime - imagine de arhivă

Copilul care învăţa bine şi era olimpic avea planuri mari de viitor. Visa, se spune, să se facă preot. Nimic nu bănuia tragedia care avea se urmeze.

De Florii, gândul morţii l-a cuprins şi fără să anunţe, fără niciun avertisment, a decis să îşi încheie socotelile cu viaţa. S-a spânzurat de un copac, în spatele casei, fiind găsit chiar de tatăl său.

Tragedia a avut loc în comuna ieșeană Răducăneni.

Ce spun poliţiştii

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului din comuna Răducăneni. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași.

