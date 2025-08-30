Un elev de clasa a VI-a şi-a ameninţat colegii şi profesorii cu un pistol fals într-o şcoală din California
A fost panică într-o şcoală din California, unde un elev de clasa a şasea a ameninţat pe toată lumea din clădire cu o armă.
Locul a fost împânzit de echipaje de poliţie. Autorităţile au negociat mai bine de jumătate de oră cu băiatul, l-au convins să lase pistolul şi l-au reţinut.
S-a dovedit, în cele din urmă, că arma era o simplă replică.
