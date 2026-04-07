Un elev rus de 17 ani și-a înjunghiat mortal diriginta. Femeia îl certase pentru că nu învăţa

Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce și-a înjunghiat mortal profesoara. Tânărul ar fi avut probleme la învățătură și ar fi intrat în conflict cu cadrul didactic.

de Larisa Andreescu

la 07.04.2026 , 16:07
Un elev rus de 17 ani și-a înjunghiat mortal diriginta.Femeia îl certase pentru că nu învăţa - Shutterstock

Incidentul a avut loc marți dimineață la o școală din regiunea Perm. Profesoara de limba rusă a fost transportată de urgență la spital după atac. Cu toate acestea, medicii nu au reușit să o salveze, a transmis guvernatorul regiunii, Dmitri Mahonin, potrivit Mediafax.

Suspectul, un elev de clasa a IX-a în vârstă de 17 ani, a fost reținut de forțele de ordine la scurt timp după incident. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi avut dificultăți școlare și ar fi fost în conflict cu profesoara, care îi era și dirigintă.

Comitetul de Investigații al Rusiei, organismul federal de anchetă, a anunțat că a preluat cazul și a deschis o anchetă penală pentru omor și neglijență.

În urma tragediei, cursurile de după-amiază au fost suspendate la instituția de învățământ, iar autoritățile au dispus măsuri suplimentare de securitate în școlile din regiune.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

