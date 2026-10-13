Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie

O agenţie de turism din Finlanda oferă 2.000 de euro brut unei persoane dispuse să petreacă până la șapte zile în arhipelagul Turku și să descrie mirosurile specifice regiunii.

O oportunitate neobișnuită de muncă a apărut în Finlanda, unde organizația Visit Turku Archipelago, responsabilă de promovarea turismului în arhipelagul Turku, caută o persoană care să descopere și să descrie mirosurile caracteristice insulelor, relatează Il Messaggero.

De la briza mării și mirosul pădurilor de pini până la aroma pâinii proaspăt scoase din cuptor, candidatul ales va trebui să transforme experiențele olfactive în povești care să atragă atenția turiștilor.

Pentru această activitate, organizația oferă o remunerație de 2.000 de euro brut, la care se adaugă indemnizația de concediu. Transportul și cazarea vor fi asigurate de organizatori.

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Ce presupune locul de muncă pentru care Finlanda oferă 2.000 de euro

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Saaristo, oferta se adresează persoanelor care au un simț al mirosului bine dezvoltat și capacitatea de a descrie aromele într-un mod captivant.

Persoana selectată va petrece între cinci și șapte zile în arhipelagul Turku, în perioada mai-iunie 2027. În acest interval, va explora insulele și va încerca să identifice mirosurile specifice locurilor vizitate.

Inițiativa urmărește să promoveze arhipelagul Turku drept una dintre destinațiile cu cele mai plăcute și variate arome din lume. Organizatorii caută o persoană din afara regiunii, care să poată descrie experiența fără să fie influențată de o legătură personală cu locurile.

De la aerul sărat adus de vânt și aromele vegetației până la mirosurile asociate vieții de zi cu zi, fiecare detaliu va putea fi inclus în prezentarea experienței.

Candidatul ales va realiza fotografii și videoclipuri pentru rețelele sociale

Pe lângă explorarea insulelor și descrierea mirosurilor, persoana selectată va trebui să realizeze fotografii și videoclipuri care vor fi distribuite pe canalele de socializare ale Visit Turku Archipelago.

Organizatorii vor ca experiențele trăite în timpul călătoriei să fie prezentate într-o manieră atractivă și originală, astfel încât publicul să poată descoperi particularitățile regiunii prin intermediul descrierilor și imaginilor.

La finalul sejurului, candidatul va trebui să predea și o evaluare generală a aromelor descoperite în timpul vizitei.

Cine poate aplica și ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să se simtă confortabil în fața camerei și să dețină echipamentul necesar pentru realizarea fotografiilor și videoclipurilor.

Nu sunt necesare studii într-un anumit domeniu și nici calificări profesionale legate de identificarea sau analiza mirosurilor.

Înscrierea presupune publicarea unui videoclip scurt pe Instagram sau TikTok. În filmare, fiecare candidat trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect și să descrie mirosul acestuia, într-un mod cât mai clar și original.

Videoclipul trebuie să includă eticheta @saaristo_finland și hashtagul #SaaristoNoseJob.

După publicarea materialului, participanții trebuie să completeze formularul disponibil pe site-ul oficial al inițiativei.

Înscrierile sunt deschise până pe 25 octombrie. Când va fi anunțat câștigătorul

Persoanele interesate pot trimite candidaturile până pe 25 octombrie 2026.

Procesul de selecție nu include interviuri. Organizatorii vor analiza videoclipurile publicate, prezența candidaților pe rețelele sociale și răspunsurile oferite în formularul de înscriere.

Numele persoanei selectate pentru această experiență va fi anunțat pe 17 noiembrie 2026.