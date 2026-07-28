Un gigant auto va elimina 9.000 de locuri de muncă până în 2035

Producătorul de automobile de lux Porsche va reduce aproximativ 9.000 de locuri de muncă până în 2035, echivalentul a aproape 20% din actuala forță de muncă, în cadrul unui amplu plan de restructurare determinat de scăderea cererii, prăbușirea vânzărilor din China și dificultățile întâmpinate pe piața mașinilor electrice.

Potrivit Reuters, decizia a fost anunțată după mai multe luni de negocieri între conducerea companiei și reprezentanții angajaților. Planul prevede eliminarea a încă 5.000 de posturi prin pensionări, plecări voluntare și neocuparea pozițiilor vacante, fără concedieri obligatorii.

Noile măsuri se adaugă unui program anterior de restructurare, care prevedea eliminarea a 3.900 de locuri de muncă, aprobat în februarie 2025, precum și altor 500 de posturi desființate în acest an, în urma închiderii unor subsidiare. La sfârșitul anului 2024, Porsche avea aproximativ 42.600 de angajați.

Vânzările din China în scădere puternică

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Noul director general al companiei, Michael Leiters, și-a început mandatul la începutul acestui an cu misiunea de a reorganiza afacerea, după ce vânzările Porsche pe piața chineză, una dintre cele mai profitabile pentru constructor, s-au prăbușit. În același timp, strategia companiei privind tranziția către automobile electrice nu a evoluat conform așteptărilor.

Analistul Daniel Schwarz, de la banca de investiții Metzler, consideră că reducerea numărului de angajați reflectă direct scăderea volumului vânzărilor.

Porsche a anunțat investiții de 2,1 miliarde de euro în uzina principală din Stuttgart-Zuffenhausen

"Aceste măsuri sunt inevitabile pentru reducerea costurilor, deoarece nu se anticipează o revenire la ritmul puternic de creștere din China", a explicat analistul Daniel Schwarz.

În paralel cu restructurarea, Porsche a anunțat investiții de 2,1 miliarde de euro în uzina principală din Stuttgart-Zuffenhausen și în centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach. Totodată, compania garantează menținerea activității la toate unitățile sale până la sfârșitul anului 2035.

Întreaga industrie auto germană, sub presiune

Porsche nu este singurul constructor afectat. Și alți producători germani, precum Mercedes-Benz și BMW, implementează programe de reducere a costurilor, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi de automobile electrice și al impactului tarifelor comerciale.

La nivelul grupului Volkswagen, directorul general Oliver Blume promovează un plan și mai amplu de restructurare. Acesta dorește dublarea numărului total de locuri de muncă eliminate la 100.000 și avertizează că, după 2030, patru fabrici ale grupului, inclusiv una aparținând mărcii Audi, riscă să fie închise dacă măsurile de eficientizare nu vor da rezultate.