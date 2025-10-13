Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un italian s-a prefăcut nevăzător şi a primit peste 1 milion € pensie de invalid în 50 de ani. Cum l-au prins

Un bărbat de 70 de ani din Italia, care s-a pretins nevăzător timp de peste jumătate de secol, a încasat ilegal o pensie de invaliditate de peste un milion de euro, fiind descoperit după ce a fost surprins grădinărind şi făcând cumpărături singur, potrivit poliţiei italiene.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 18:27
bărbat nevăzător Un italian s-a prefăcut nevăzător peste 50 de ani - Shutterstock

Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă de mai bine de 50 de ani, a declarat luni poliţia italiană, transmite agenţia ANSA.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase şi făcând cumpărături, singur, în piaţa din localitatea sa natală, lângă Vicenza, au declarat poliţiştii.

El a fost acuzat de fraudă în formă agravată, notează ANSA.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia frauda bani
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Ştiri externe » Un italian s-a prefăcut nevăzător şi a primit peste 1 milion € pensie de invalid în 50 de ani. Cum l-au prins