Un italian s-a prefăcut nevăzător şi a primit peste 1 milion € pensie de invalid în 50 de ani. Cum l-au prins

Un bărbat de 70 de ani din Italia, care s-a pretins nevăzător timp de peste jumătate de secol, a încasat ilegal o pensie de invaliditate de peste un milion de euro, fiind descoperit după ce a fost surprins grădinărind şi făcând cumpărături singur, potrivit poliţiei italiene.

Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă de mai bine de 50 de ani, a declarat luni poliţia italiană, transmite agenţia ANSA.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase şi făcând cumpărături, singur, în piaţa din localitatea sa natală, lângă Vicenza, au declarat poliţiştii.

El a fost acuzat de fraudă în formă agravată, notează ANSA.

