Un japonez de 102 ani a intrat în Cartea Recordurilor, după ce a escaladat celebrul Munte Fuji. Bărbatul a devenit astfel cea mai în vârstă persoană care a ajuns în vârful celui mai înalt munte din Japonia.

Recordul său a fost confirmat de Guinness World Records după ascensiunea din 5 august, când, împreună cu familia şi prietenii, a ajuns pe vârful de 3.776 de metri al muntelui-simbol al Japoniei, potrivit Mediafax.

"Am fost foarte tentat să renunţ la jumătatea drumului. A fost greu să ajung în vârf, dar prietenii m-au încurajat și totul a ieșit bine. Am reușit datorită sprijinului multor oameni​", a mărturisit Kokichi Akuzawa.

În expediţia sa, japonezul a fost însoţit de fiica în vârstă de 70 de ani, de o nepoată şi patru prieteni dintr-un club local de alpinism. Grupul a campat două nopți pe traseu înainte de a atinge vârful.

Articolul continuă după reclamă

Pentru o astfel de reuşită, bărbatul s-a pregătit mai bine de 3 luni şi a avut un antrenament intens. Zilnic, se trezea la 5 dimineaţa, făcea plimbări şi avea mare grijă de alimentaţia sa.

Nu este prima dată când Akuzawa intră în cartea recordurilor. În urmă cu șase ani, la vârsta de 96 de ani, el a devenit deja cel mai vârstnic alpinist care a urcat pe Fuji.

Între timp, a învins probleme de sănătate, inclusiv o afecțiune cardiacă, zona zoster și o căzătură care i-a adus câteva copci.

