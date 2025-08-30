Un mort și cinci răniți după ce o mașină a intrat în mulțime în Franța
O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, după ce o mașină a intrat în mulțime în orașul Evreux, din nordul Franței, sâmbătă dimineața.
După o altercație la un bar, „o persoană ar fi mers să aducă un vehicul” și „a dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare în mulțimea din fața localului”, a declarat procurorul Remi Coutin, scrie AFP.
O altercaţie în bar încheiată dramatic
Procurorii au deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor șu au exclus orice motiv „terorist” sau rasist. „Din păcate, bilanțul este foarte greu”, a declarat procurorul public din Evreux, Remi Coutin.
Un bărbat a murit la fața locului, a adăugat el. Două persoane se află în stare critică.
Altercaţia ar fi fost între o tânără şi mai mulţi bărbaţi. Trei persoane au fost reţinute.
