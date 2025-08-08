Un procuror special din Coreea de Sud cere mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee

Un procuror special din Coreea de Sud cere un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, la o zi după ce a fost audiată pentru o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi fraudă bursieră.

Aceasta şi soţul ei sunt anchetaţi separat, de procurori speciali numiţi după destituirea fostului preşedinte pentru tentativa de declarare a legii marţiale. Dacă fosta Primă Doamnă va fi arestată, ar fi o premieră în istoria Coreei de Sud, pentru că nu s-a mai întâmplat vreodată ca un fost şef de stat şi soţia lui să ajungă, împreună, după gratii.

Până acum, Kim Keon Hee a negat acuzaţiile care i s-au adus în timpul audierii. "Îmi cer sincer scuze că o persoană lipsită de importanţă ca mine a cauzat probleme. Voi coopera pe deplin în anchetă", a declarat ea miercuri înainte de audiere.

Ce acuzaţii i se aduc

Kim Keon Hee este acuzată că a crescut artificial preţul acţiunilor unei companii între 2009 şi 2012, şi că a acceptat cadouri de lux în perioada în care era Prima Doamnă a Coreii de Sud, încălcând legile anticorupţie. Ea este acuzată de asemenea că a încălcat legile electorale intervenind în procesul de nominalizare a parlamentarilor din fostul partid al soţului ei, Partidul Puterii Poporului (PPP).

La rândul său, fostul preşedinte Yoon Suk Yeol este judecat pentru insurecţie şi riscă închisoarea pe viaţă sau chiar pedeapsa cu moartea pentru încercarea sa eşuată de a impune un regim militar în decembrie anul trecut, care a aruncat ţara într-o criză politică şi un vid de putere ce a durat şase luni. Yoon a descris ancheta procurorului special împotriva sa drept o vânătoare de vrăjitoare şi, de la arestarea sa, pe 10 iulie, a refuzat să coopereze cu ancheta.

